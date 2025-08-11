O vídeo que deu a herança. Este foi o gesto que levou Marco Paulo a contactar o bombeiro Eduardo pela primeira vez

Eduardo Ferreira, herdeiro de Marco Paulo, partilhou este domingo a sua Curva da Vida na gala do Big Brother Verão. Dudu contou todos os detalhes de como conheceu o cantor, falecido a 24 de outubro de 2024, e como foi surpreendido quando o artista lhe contou que o ia tornar num dos seus herdeiros.

Na Curva da Vida, Eduardo Ferreira relatou que conheceu Marco Paulo na altura dos incêndios de Pedrogão Grande. Mas foi quando os Bombeiros de Braga gravaram um vídeo a cantar uma das músicas do artista, que recebeu o telefonema que lhe mudou a vida.

«Em 2017, conheço o Marco Paulo. Na altura dos incêndios de Pedrógão Grande, nós bombeiros lá em Braga também tivemos um momento muito difícil e cantávamos uma música do Marco. No Natal, decidimos fazer um vídeo que se tornou viral e chegou ao Marco Paulo. O meu telefone e vi que era a voz dele. A partir daí, tivemos uma história maravilhosa e nunca mais nos largámos», contou em lágrimas. Os dois viriam a tornar-se confidentes e grandes amigos, com Marco Paulo a viajar frequentemente para Braga para o visitar.

Encontrámos o vídeo que deu origem à amizade que tanto está a dar que falar. Veja aqui o vídeo desconhecido que comoveu Marco Paulo e o levou a ligar, pela primeira vez, a Eduardo Ferreira.

