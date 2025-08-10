No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

Herdeiro de Marco Paulo surpreendeu tudo e todos ao fazer a peregrinação até Fátima antes de entrar no 'Big Brother Verão'

Eduardo Ferreira revelou as palavras inéditas que Marco Paulo lhe disse no leito da morte. O bombeiro apresentou a sua Curva da Vida na gala deste domingo, 10 de agosto, e abriu o coração para revelar pormenores únicos da sua vida privada.

Entre várias revelações, o herdeiro de Marco Paulo falou sobre a relação de amizade que construiu com o cantor.

«Em 2017, conheço o Marco Paulo. Na altura dos incêndios de Pedrógão Grande, nós bombeiros lá em Braga também tivemos um momento muito difícil e cantávamos uma música do Marco. No Natal, decidimos fazer um vídeo que se tornou viral e chegou ao Marco Paulo. O meu telefone e vi que era a voz dele. A partir daí, tivemos uma história maravilhosa e nunca mais nos largámos», começou por contar, em lágrimas.

E prosseguiu, confidenciando que estava ao lado de Marco Paulo quando o artista descobriu que tinha um cancro no pulmão: «Em 2022, ele recebe uma chamada a dizer que tinha de ir embora porque tinha um nódulo no pulmão. E ele cantou a música 'Assim Foi' à capela no restaurante em que estávamos, foi um dos momentos mais arrepiantes que já vivi».

As palavras fortes que Marco Paulo disse a Dudu no leito da morte

Foi na sequência desta confissão que Eduardo Ferreira recordou o momento em que descobriu que o era herdeiro do cantor e expôs ainda as palavras que lhe foram ditas nos últimos dias de vida: «Do pulmão, passa para o fígado. Uma semana antes de ele falecer, ele exigiu que eu fosse lá. Quando chego a casa dele, vejo o Marco Paulo na cama, já nem falava. Via-se que era o fim da vida dele e ele agarrou a minha mão e disse-me: 'prepara-te para a luta, honra o meu nome e não perdoes um cêntimo'. Aqui descubro que sou herdeiro do Marco Paulo».

Em lágrimas, Dudu, como é carinhosamente tratado, lamentou as críticas que ouviu. «Muita gente disse que nós éramos amantes, isso afetou-me muito. Toda a gente a julgar-me, eu não sabia o que fazer, a dizerem que eu iludi o Marco Paulo... é mentira. As pessoas não sabem, mas podem deixar sequelas muito graves...», confessou.

«O Marco Paulo está lá em cima certamente muito triste de certas coisas que se disse dele. Aceitei vir para o Big Brother para mostrar quem realmente sou», findou.

