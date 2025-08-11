Ao Minuto

A proposta inusitada de Catarina Miranda para Afonso: «Se me desses um beijo na boca, eras capaz de...»
A proposta inusitada de Catarina Miranda para Afonso: «Se me desses um beijo na boca, eras capaz de...»

Ao ver Afonso despir-se, Catarina Miranda provoca: «Adoro a nossa química, mas queria experimentar a nossa física»
Ao ver Afonso despir-se, Catarina Miranda provoca: «Adoro a nossa química, mas queria experimentar a nossa física»

Palavras fortes e comoventes: A conversa que Marco Paulo teve com o herdeiro no leito da morte

Palavras fortes e comoventes: A conversa que Marco Paulo teve com o herdeiro no leito da morte

Por esta nem ele esperava. Após expulsão, Eduardo Ferreira recebe presente inédito ao chegar a estúdio
Por esta nem ele esperava. Após expulsão, Eduardo Ferreira recebe presente inédito ao chegar a estúdio

Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes
Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes

Catarina Miranda até se atira para o chão ao receber uma imunidade por parte de Afonso: «Vou-me casar»
Catarina Miranda até se atira para o chão ao receber uma imunidade por parte de Afonso: «Vou-me casar»

Bruna é líder mas a reação de Catarina Miranda é que se torna viral
Bruna é líder mas a reação de Catarina Miranda é que se torna viral

Já sabemos quem é o novo líder da casa do Big Brother Verão. E é uma estreia
Já sabemos quem é o novo líder da casa do Big Brother Verão. E é uma estreia

Para rir: Big Brother Verão tem imagens que vai querer ver
Para rir: Big Brother Verão tem imagens que vai querer ver

Eduardo Ferreira foi expulso do Big Brother Verão. Todas as reações da casa aqui
Eduardo Ferreira foi expulso do Big Brother Verão. Todas as reações da casa aqui

Terminou a espera! Este foi o concorrente eliminado do Big Brother este domingo
Terminou a espera! Este foi o concorrente eliminado do Big Brother este domingo

No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

Eduardo Ferreira revela o motivo pelo qual entrou no Big Brother. E está ligado a Marco Paulo
Eduardo Ferreira revela o motivo pelo qual entrou no Big Brother. E está ligado a Marco Paulo

Herdeiro de Marco Paulo fala pela primeira vez da quantia que recebeu da fortuna do falecido cantor
Herdeiro de Marco Paulo fala pela primeira vez da quantia que recebeu da fortuna do falecido cantor

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor
«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor

Emocionado, Eduardo Ferreira recorda o momento em que soube que seria herdeiro da fortuna de Marco Paulo
Emocionado, Eduardo Ferreira recorda o momento em que soube que seria herdeiro da fortuna de Marco Paulo

Finalmente foi revelado o que disse Marco Paulo ao seu herdeiro no leito da morte
Finalmente foi revelado o que disse Marco Paulo ao seu herdeiro no leito da morte

De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»
De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»

Frente a frente. Viriato impõe-se contra Catarina Miranda: «Não há homem nenhum que se levante para mim»
Frente a frente. Viriato impõe-se contra Catarina Miranda: «Não há homem nenhum que se levante para mim»

Concorrentes avaliam a liderança de Catarina Miranda. Será que foi positiva?
Concorrentes avaliam a liderança de Catarina Miranda. Será que foi positiva?

O beijo na boca que apanhou todos de surpresa. Catarina Miranda termina discussão de forma inédita

O beijo na boca que apanhou todos de surpresa. Catarina Miranda termina discussão de forma inédita

O primeiro salvo da noite é inesperado e gera reações em estúdio
O primeiro salvo da noite é inesperado e gera reações em estúdio

Concorrentes do Big Brother têm conhecimentos básicos sobre o Sistema Solar? Veja aqui
Concorrentes do Big Brother têm conhecimentos básicos sobre o Sistema Solar? Veja aqui

Bruno de Carvalho recusa-se a cumprir missão do Big Brother: «Vá pensando na sanção, pode ser uma expulsão»
Bruno de Carvalho recusa-se a cumprir missão do Big Brother: «Vá pensando na sanção, pode ser uma expulsão»

Inédito! Catarina Miranda dá beijo na boca de concorrente em direto para terminar discussão
Inédito! Catarina Miranda dá beijo na boca de concorrente em direto para terminar discussão

Palavras fortes e comoventes: A conversa que Marco Paulo teve com o herdeiro no leito da morte

Palavras fortes e comoventes: A conversa que Marco Paulo teve com o herdeiro no leito da morte - Big Brother

O que Marco Paulo disse na despedida: Herdeiro expõe palavras do cantor no leito da morte

Eduardo Ferreira revelou as últimas palavras que Marco Paulo lhe disse no leito da morte. O bombeiro apresentou este domingo a sua Curva da Vida na gala do Big Brother Verão, antes de ser expulso pela votação do público.

Eduardo Ferreira recordou que conheceu Marco Paulo em 2017, durante a crise dos incêndios de Pedrógão Grande. Na altura, os bombeiros de Braga costumavam cantar uma das músicas do artista para se motivarem nos momentos mais difíceis.

“No Natal, decidimos gravar um vídeo a cantar. Tornou-se viral e chegou ao Marco Paulo. Um dia, o meu telefone tocou e ouvi a voz dele. Desde aí, construímos uma história maravilhosa e nunca mais nos largámos”, contou, visivelmente emocionado.

O momento em que Marco Paulo descobriu o cancro no pulmão

Em lágrimas, Eduardo revelou também que esteve ao lado do cantor quando este recebeu o diagnóstico de cancro no pulmão em 2022. “Estávamos num restaurante quando ele recebeu a chamada a dizer que tinha um nódulo no pulmão. Nesse momento, cantou à capela a música Assim Foi. Foi um dos momentos mais arrepiantes da minha vida.”

As palavras inéditas no leito da morte

No clímax do seu testemunho, Eduardo Ferreira partilhou as palavras inéditas que Marco Paulo lhe disse no leito da morte, guardando para si parte do significado mais íntimo, mas revelando que foram “frases de carinho e gratidão” que marcaram para sempre a sua vida.

As palavras fortes que Marco Paulo disse a Dudu no leito da morte

Foi na sequência desta confissão que Eduardo Ferreira recordou o momento em que descobriu que o era herdeiro do cantor e expôs ainda as palavras que lhe foram ditas nos últimos dias de vida: «Do pulmão, passa para o fígado. Uma semana antes de ele falecer, ele exigiu que eu fosse lá. Quando chego a casa dele, vejo o Marco Paulo na cama, já nem falava. Via-se que era o fim da vida dele e ele agarrou a minha mão e disse-me: 'prepara-te para a luta, honra o meu nome e não perdoes um cêntimo'. Aqui descubro que sou herdeiro do Marco Paulo».

Em lágrimas, Dudu, como é carinhosamente tratado, lamentou as críticas que ouviu. «Muita gente disse que nós éramos amantes, isso afetou-me muito. Toda a gente a julgar-me, eu não sabia o que fazer, a dizerem que eu iludi o Marco Paulo... é mentira. As pessoas não sabem, mas podem deixar sequelas muito graves...», confessou.

«O Marco Paulo está lá em cima certamente muito triste de certas coisas que se disse dele. Aceitei vir para o Big Brother para mostrar quem realmente sou», findou.
 

