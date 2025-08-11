Palavras fortes e comoventes: A conversa que Marco Paulo teve com o herdeiro no leito da morte

Herdeiro de Marco Paulo surpreendeu tudo e todos ao fazer a peregrinação até Fátima antes de entrar no 'Big Brother Verão'

Eduardo Ferreira revelou as últimas palavras que Marco Paulo lhe disse no leito da morte. O bombeiro apresentou este domingo a sua Curva da Vida na gala do Big Brother Verão, antes de ser expulso pela votação do público.

Eduardo Ferreira recordou que conheceu Marco Paulo em 2017, durante a crise dos incêndios de Pedrógão Grande. Na altura, os bombeiros de Braga costumavam cantar uma das músicas do artista para se motivarem nos momentos mais difíceis.

“No Natal, decidimos gravar um vídeo a cantar. Tornou-se viral e chegou ao Marco Paulo. Um dia, o meu telefone tocou e ouvi a voz dele. Desde aí, construímos uma história maravilhosa e nunca mais nos largámos”, contou, visivelmente emocionado.

O momento em que Marco Paulo descobriu o cancro no pulmão

Em lágrimas, Eduardo revelou também que esteve ao lado do cantor quando este recebeu o diagnóstico de cancro no pulmão em 2022. “Estávamos num restaurante quando ele recebeu a chamada a dizer que tinha um nódulo no pulmão. Nesse momento, cantou à capela a música Assim Foi. Foi um dos momentos mais arrepiantes da minha vida.”

As palavras inéditas no leito da morte

No clímax do seu testemunho, Eduardo Ferreira partilhou as palavras inéditas que Marco Paulo lhe disse no leito da morte, guardando para si parte do significado mais íntimo, mas revelando que foram “frases de carinho e gratidão” que marcaram para sempre a sua vida.

As palavras fortes que Marco Paulo disse a Dudu no leito da morte

Foi na sequência desta confissão que Eduardo Ferreira recordou o momento em que descobriu que o era herdeiro do cantor e expôs ainda as palavras que lhe foram ditas nos últimos dias de vida: «Do pulmão, passa para o fígado. Uma semana antes de ele falecer, ele exigiu que eu fosse lá. Quando chego a casa dele, vejo o Marco Paulo na cama, já nem falava. Via-se que era o fim da vida dele e ele agarrou a minha mão e disse-me: 'prepara-te para a luta, honra o meu nome e não perdoes um cêntimo'. Aqui descubro que sou herdeiro do Marco Paulo».

Em lágrimas, Dudu, como é carinhosamente tratado, lamentou as críticas que ouviu. «Muita gente disse que nós éramos amantes, isso afetou-me muito. Toda a gente a julgar-me, eu não sabia o que fazer, a dizerem que eu iludi o Marco Paulo... é mentira. As pessoas não sabem, mas podem deixar sequelas muito graves...», confessou.

«O Marco Paulo está lá em cima certamente muito triste de certas coisas que se disse dele. Aceitei vir para o Big Brother para mostrar quem realmente sou», findou.

