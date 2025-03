O momento que fez o País parar há 25 anos: Recorde o pontapé de Marco a Sónia no 1.º Big Brother

Há 25 anos, Portugal viveu um momento que ficou marcado na memória coletiva do país: Em 2000, a estreia do Big Brother em Portugal foi um marco na televisão nacional, não só por ser o primeiro reality show transmitido no país, mas também pelo pontapé que um dos concorrentes, Marco, deu à colega, Sónia.

Durante uma discussão acesa entre Marco e Sónia, em que as tensões entre os dois concorrentes se acumulavam, Marco acabou por desferir um pontapé na Sónia, uma atitude que gerou um clamor imediato em todo o país.

Recorde o momento aqui:

A reação do público foi imediata. Os meios de comunicação social em Portugal e as redes sociais (que ainda começavam a ganhar força) reagiram de forma expressiva, tendo sido inclusive notícia no 'Jornal da Uma'. As discussões sobre o incidente tornaram-se predominantes nas conversas do dia a dia, nas escolas, nos locais de trabalho e até nas reuniões familiares.

Após o incidente, a produção do programa decidiu expulsar Marco da casa do Big Brother. O seu comportamento foi duramente criticado, e a sua expulsão foi uma resposta direta ao que aconteceu.

Hoje, 25 anos após o acontecimento, podemos olhar para esse momento como uma lição de como a televisão e os reality shows têm o poder de refletir – e até de influenciar – as dinâmicas sociais. O incidente de Marco e Sónia foi um reflexo das tensões e complexidades das interações humanas.

O pontapé de Marco a Sónia é, sem dúvida, um dos episódios mais emblemáticos da história da televisão em Portugal. Foi um momento que fez o país parar, refletir e questionar o que estava a acontecer em frente aos ecrãs. Hoje, 25 anos depois, podemos olhar para aquele incidente não apenas como uma memória, mas também como um marco na evolução da televisão portuguesa e dos reality shows em geral.

Percorra as galerias de fotografias que preparámos para si e recorde os concorrentes mais marcantes das primeiras edições do Big Brother em Portugal.