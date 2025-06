Surpresa! Esta ex-concorrente mudou radicalmente de vida e acaba de ser mãe pela primeira vez

Esta ex-concorrente sofreu uma mudança surpreendente na sua vida e abraça agora o maior dos desafios: a maternidade. Falamos de Margarida Aranha, que entrou no programa 'Love on Top' da TVI em 2018, onde ficou conhecida do público português.

Passado um tempo e após algumas polémicas, Margarida afastou-se das luzes da ribalta, tendo regressado recentemente com uma nova vida. De acordo com a sua página de Instagram oficial, Margarida pôs a fé à frente de tudo e tornou-se cristã praticante, tendo inclusive um vídeo onde explica toda esta mudança.

Entretanto, a jovem engravidou e mostrou-se uma mamã radiante de uma menina, partilhando diversos registos fotográficos desta fase feliz da sua vida.

Hoje revelou que a pequena Aurora já nasceu: «Obrigada Deus. Nasceu a princesa. Estou apaixonada demais, não dá para explicar o tamanho da felicidade que sinto», escreveu Margarida na legenda de um storie onde mostra a filha pela primeira vez.

