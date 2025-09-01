Ciúmes e uma 'terceira pessoa'? Margarida Carvalheiro e Gonçalo Coelho revelam segredos da relação longe das câmaras

Ao Minuto

19:54
Afonso apaixonado por Miranda? Marcelo Palma esclarece: «Uma mentira contada muitas vezes...» - Big Brother
01:05

Afonso apaixonado por Miranda? Marcelo Palma esclarece: «Uma mentira contada muitas vezes...»

19:52
Sem tabus, Miranda aposta tudo em Afonso: «Queria fazer o amor» - Big Brother
04:28

Sem tabus, Miranda aposta tudo em Afonso: «Queria fazer o amor»

19:46
Ressabiamento? Viriato ganha passaporte para a final e Afonso e Miranda não perdoam: «É isto o finalista?» - Big Brother
03:09

Ressabiamento? Viriato ganha passaporte para a final e Afonso e Miranda não perdoam: «É isto o finalista?»

19:42
Bruna é a nova líder da casa e já há discórdia: «Espero que recupere a identidade» - Big Brother
02:04

Bruna é a nova líder da casa e já há discórdia: «Espero que recupere a identidade»

19:40
Marcelo Palma implacável com Miranda: «Quem precisa de homens é ela, teve sempre atrelados nas edições» - Big Brother
01:48

Marcelo Palma implacável com Miranda: «Quem precisa de homens é ela, teve sempre atrelados nas edições»

19:38
Nas costas de Afonso, Miranda faz acusação: «Ele é muito intriguista» - Big Brother
05:49

Nas costas de Afonso, Miranda faz acusação: «Ele é muito intriguista»

19:32
Jéssica 'rasga' Miranda: «Se sentisse na pele o que me fez, não aguentava. Viu-se pela missão» - Big Brother
04:29

Jéssica 'rasga' Miranda: «Se sentisse na pele o que me fez, não aguentava. Viu-se pela missão»

19:25
Ele só quer parecer bem? Afonso ofendido com declarações de Jéssica: «Eu não preciso...» - Big Brother
05:30

Ele só quer parecer bem? Afonso ofendido com declarações de Jéssica: «Eu não preciso...»

19:14
Confronto aceso entre os CALE e a 'Turma da Mónica', e até falam em expulsão: «Já puseram pessoas a sangrar» - Big Brother
02:15

Confronto aceso entre os CALE e a 'Turma da Mónica', e até falam em expulsão: «Já puseram pessoas a sangrar»

18:52
Cantorias e gritos: Miranda e Afonso em provocações com Bruna por causa das tarefas semanais - Big Brother
06:30

Cantorias e gritos: Miranda e Afonso em provocações com Bruna por causa das tarefas semanais

18:44
Jéssica e Afonso choram juntos com mimos da família. Miranda intervém e leva 'barra': «Deixa ouvir» - Big Brother
04:28

Jéssica e Afonso choram juntos com mimos da família. Miranda intervém e leva 'barra': «Deixa ouvir»

18:35
Lágrimas e mais lágrimas: Viriato como nunca o viu ao receber presente do pai que morreu - Big Brother
05:23

Lágrimas e mais lágrimas: Viriato como nunca o viu ao receber presente do pai que morreu

18:25
Viriato é o primeiro finalista do BB Verão. Afonso reage e os dois trocam elogios surpreendentes - Big Brother
02:47

Viriato é o primeiro finalista do BB Verão. Afonso reage e os dois trocam elogios surpreendentes

18:19
Miranda em êxtase com o encontro da sua avó com a família de Afonso... já o concorrente, não quis saber - Big Brother
03:39

Miranda em êxtase com o encontro da sua avó com a família de Afonso... já o concorrente, não quis saber

18:15
«Ela meteu-se a jeito!»: Miranda 'usa' Afonso para atacar Jéssica - Big Brother
00:43

«Ela meteu-se a jeito!»: Miranda 'usa' Afonso para atacar Jéssica

18:11
Cândido Pereira ataca: «O Afonso foi o pokemon na Miranda o tempo todo, esteve na sombra dela» - Big Brother
02:00

Cândido Pereira ataca: «O Afonso foi o pokemon na Miranda o tempo todo, esteve na sombra dela»

18:06
CALE ao ataque! Afonso e Miranda sabotam os gelados dos colegas e Jéssica passa-se: «Eu faço pior» - Big Brother
03:17

CALE ao ataque! Afonso e Miranda sabotam os gelados dos colegas e Jéssica passa-se: «Eu faço pior»

17:52
Há interesse por Viriato Quintela? Ana Duarte põe tudo em pratos limpos: «Havia ali coisas...» - Big Brother

Há interesse por Viriato Quintela? Ana Duarte põe tudo em pratos limpos: «Havia ali coisas...»

17:28
«As vossas bocas é que me fazem deitar as bolas ao chão...»: Miranda acaba de sabotar a prova? - Big Brother
02:16

«As vossas bocas é que me fazem deitar as bolas ao chão...»: Miranda acaba de sabotar a prova?

17:05
Este concorrente venceu a prova do gelado e agora está livre da prova semanal - Big Brother
05:30

Este concorrente venceu a prova do gelado e agora está livre da prova semanal

16:43
Nunca antes visto: Perante nova prova semanal, o grupo faz aposta no mínimo surreal - Big Brother
04:34

Nunca antes visto: Perante nova prova semanal, o grupo faz aposta no mínimo surreal

16:40
Big Brother anuncia nova prova semanal e deixa alerta: «Exige sangue gelado» - Big Brother
04:34

Big Brother anuncia nova prova semanal e deixa alerta: «Exige sangue gelado»

15:56
«Tu és gasta (...) és uma fraude! Quando eu levantar o prémio...»: Viriato 'ataca' Miranda e acredita que é o vencedor - Big Brother
05:00

«Tu és gasta (...) és uma fraude! Quando eu levantar o prémio...»: Viriato 'ataca' Miranda e acredita que é o vencedor

15:43
«Estás a chamar-me de javarda?»: Catarina Miranda reage a palavras de Viriato - Big Brother
01:41

«Estás a chamar-me de javarda?»: Catarina Miranda reage a palavras de Viriato

15:32
«Eu sei que tu queres que eu seja a...»: Miranda não esconde o que quer de Afonso - Big Brother
01:06

«Eu sei que tu queres que eu seja a...»: Miranda não esconde o que quer de Afonso

Acompanhe ao minuto

Ciúmes e uma 'terceira pessoa'? Margarida Carvalheiro e Gonçalo Coelho revelam segredos da relação longe das câmaras

  • Big Brother
  • Hoje às 16:53
Ciúmes e uma 'terceira pessoa'? Margarida Carvalheiro e Gonçalo Coelho revelam segredos da relação longe das câmaras - Big Brother

O casal sensação do Secret Story 8 expôs todos os detalhes sobre a sua relação fora de câmaras. Saiba tudo.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Margarida Carvalheiro e Gonçalo Coelho foram convidados do Em Família deste sábado, 30 de agosto, e foram postos à prova. O casal sensação do Secret Story - Casa dos Segredos 8 teve de responder a questões sobre a sua relação, e não deixaram nada por dizer.

Quando questionados sobre quem é o mais provocador na relação, os dois entraram em sintonia. «Sou eu», disse Gonçalo. «É ele», confirmou Margarida.

Surgiu ainda uma pergunta cuja resposta surpreendeu: «Quem é o mais atrevido fora das câmaras?». A resposta é... Margarida! 

sobre quem tem mais mau humor matinal, o 'escolhido' por ambos foi Gonçalo. Os dois concordaram também que «a maior loucura que já fizeram juntos» foi entrar na Casa dos Segredos, edição na qual foram os dois finalistas e Gonçalo conquistou o segundo lugar. 

Questionados sobre quem é o membro mais racional da relação, os dois discordaram: Gonçalo considera que é Margarida, mas a jovem não concorda e nomeou o namorado nessa categoria. O mesmo aconteceu quando tiveram de escolher quem é o mais dramático da relação: ambos se elegeram a si próprios. «Eu às vezes sou um bocado dramático», assumiu Gonçalo.

Ciúmes dentro da Casa dos Segredos? Margarida não deixa nada por dizer

Margarida confidenciou ainda que sentiu ciúmes de Gonçalo dentro da casa, mas o namorado garantiu que não sentiu. «Agora, de quem... isso fica entre nós», adiantou a jovem.

«Nós tínhamos na cabeça que íamos levar o segredo até ao fim, o nosso objetivo era não sermos descobertos rápido», revelou ainda Gonçalo.

Sobre se consideravam que alguém se tentou meter entre os dois durante a participação, os dois garantiram que não. «Eles não sabiam que éramos namorados, ao início achavam que éramos irmãos. Portanto, acho que antes de ser revelado o segredo, não conta. E eu até fico feliz, porque significa que o meu namorado é muito bonito», disse Margarida, entre risos. 

«Se pudessem adicionar um concorrente à vossa relação, quem seria?» foi ainda uma das questões colocadas ao casal e nenhum dos dois teve dúvidas: «Seria o Leo (Leomarte). Sem dúvida».

Por fim, será que o casalinho voltaria a entrar num reality? «Voltaríamos, já bate as saudades», disse Margarida. «Dependia de muita coisa, do trabalho... mas voltaríamos. Já tenho muitas saudades», findou Gonçalo. 

Relacionados

Emocionante: Margarida Carvalheiro não segura as lágrimas após mensagem especial do pai de Gonçalo Coelho

Inesperado! Bárbara Parada diverte-se na festa surpresa de Margarida Carvalheiro

«O início de algo muito maior»: Gonçalo Coelho e Margarida Carvalheiro têm novidade que vai mudar o futuro do casal

Ao lado de Gonçalo Coelho, Margarida Carvalheiro revela o lado sensível da sua história após o Secret Story
Temas: Margarida Carvalheiro Gonçalo Coelho

Notícias

O ritual de Bruna Gomes que ninguém sabia (e não é com canela)

Há 1h e 12min

Há interesse por Viriato Quintela? Ana Duarte põe tudo em pratos limpos: «Havia ali coisas...»

Há 3h e 19min

Claudia Nayara mostra primeiros 'pontapés' do filho e faz revelação enigmática

Hoje às 16:50

Já venceu um BB e agora vestiu-se de ketchup no meio do Aeroporto. O motivo? Vai fazê-lo 'viajar no tempo'

Hoje às 16:20

Cristina Ferreira deixa mensagem única a alguém muito especial: «Não lhe posso dizer muito mais…»

Hoje às 15:37

Revoltada, Marcia Soares denuncia estratégia para prejudicar Jéssica

Hoje às 15:28
Mais Notícias

Mais Vistos

Nova concorrente do Big Brother Verão foi casada com um dos melhores jogadores de Portugal: e têm uma filha em comum

21 jul, 11:48

Apaixonaram-se, separaram-se e o destino voltou a juntá-los: A história de amor de Jéssica e Afonso em imagens

19 ago, 14:12

Este é o jantar preferido de Cristina Ferreira. Tem poucas calorias e faz-se em menos de um minuto

Hoje às 12:44

Até cresce água na boca: Cristina Ferreira partilha receitas saudáveis e rápidas de fazer

3 jun, 15:01

A nova musa do Big Brother Verão? Ana Duarte exibe curvas e deixa tudo de queixo caído

20 jul, 22:36
Ver Mais

EXCLUSIVOS BB

02:04

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

29 ago, 09:33
05:19

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

29 ago, 08:12
03:03

No escuro da noite, Afonso implora por um beijo de Catarina Miranda

28 ago, 10:16
08:12

Jantar romântico dá frutos. Afonso Leitão tem gesto inesperado com Catarina Miranda

26 ago, 23:38
04:38

Maria Botelho Moniz invade a casa do Big Brother. Mas é ignorada

21 ago, 19:15
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

O ritual de Bruna Gomes que ninguém sabia (e não é com canela)

Há 1h e 12min
01:00

Para lá da canela: o ritual inesperado de Bruna Gomes

Há 1h e 15min

Ciúmes e uma 'terceira pessoa'? Margarida Carvalheiro e Gonçalo Coelho revelam segredos da relação longe das câmaras

Hoje às 16:53

Claudia Nayara mostra primeiros 'pontapés' do filho e faz revelação enigmática

Hoje às 16:50

Já venceu um BB e agora vestiu-se de ketchup no meio do Aeroporto. O motivo? Vai fazê-lo 'viajar no tempo'

Hoje às 16:20
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

08:07

Descubra quem são os nomeados da próxima semana

Hoje às 00:49
03:36

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

28 ago, 22:29
01:49

Rosas e velas e um presente especial. Espreite o jantar romântico de Afonso Leitão e Catarina Miranda

26 ago, 23:50
01:50

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

25 ago, 10:44
05:44

Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato

25 ago, 01:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Flávio Furtado dá início a "nova etapa": "A realização de mais um sonho"

Há 2h e 9min

Jéssica Vieira fala sobre problema de saúde de irmão: "Teve de ser operado várias vezes"

Há 2h e 30min

Ana Duarte quebra o silêncio sobre comunicado de Ricardinho: "A verdade vem sempre ao de cima"

Há 2h e 50min

Divórcio de Ana Duarte e Ricardinho só foi assinado 4 anos após separação. Cantora recusa responder a 2 questões!

Há 3h e 36min

Revelação: Ana Duarte recusou primeiro convite para "Big Brother Verão"... e aceitou segundo em "15 minutos"!

Hoje às 16:00
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Maria Botelho Moniz em declaração inesperada: «São todos um bocadinho meus»

Hoje às 12:20

Está revelado o concorrente expulso da noite e a diferença percentual é algo nunca antes visto

Hoje às 00:10

Gala do Big Brother Verão arranca com surpresa emocionante do filho de Maria Botelho Moniz

Ontem às 22:23

'De preto, nunca me comprometo': Maria Botelho Moniz surpreende com o look mais elegante de sempre

Ontem às 22:16

Maria Botelho Moniz deslumbra na gala do Big Brother com vestido de fazer parar a emissão

Ontem às 22:12
Ver Mais

Curva da Vida

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

Hoje às 10:23

«Eu fiz uma cirurgia estética sem saber que estava grávida e...»: Jéssica Vieira emociona o país com Curva da Vida

Ontem às 23:47

Jéssica responde a Maria Botelho Moniz: «Já descobriu o que é o amor?»

Ontem às 23:34

Curva da vida de Jéssica Vieira: «Achei que era a culpada pela minha gravidez não ter evoluído»

Ontem às 23:32

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

25 ago, 00:21
Ver Mais