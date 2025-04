Emocionante: Margarida Carvalheiro não segura as lágrimas após mensagem especial do pai de Gonçalo Coelho

Margarida Carvalheiro e Gonçalo Coelho, ex-concorrentes da Casa dos Segredos 8, estiveram esta sexta-feira, 25 de abril, no programa Dois às 10 da TVI. A concorrente falou sobre a sua relação familiar após a participação Secret Story. Margarida de 22 anos, natural do Norte, abordou um dos temas mais delicados da sua experiência pública: a ligação com a família.

No «Dois às 10», em conversa com Cristina Ferreira, o casal recordou a passagem pela experiência do reality show. Recorde-se que ambos foram concorrentes da Casa dos Segredos 8, onde entraram com o segredo de serem um casal, sem que os restantes colegas de casa soubessem. Margarida Carvalheiro abordou alguns temas da sua vida privada, como a relação que mantém com a família. A ex-concorrente não escondeu que ainda sofre com a distância, no entanto procura manter o contacto com os seus familiares. Margarida foi clara, embora reservada: «Continua tudo igual. O meu pai já emigrou outra vez para o Canadá. Mas continuo a dar-me bem com a minha mãe, os meus irmãos, mas está tudo igual».

No entanto, Margarida criou uma ligação muito forte com a família de Gonçalo Coelho, o seu namorado. A ex-concorrente admitiu sentir-se muito acarinhada por esta 'nova família' e o sentimento é retribuído. Margarida Carvalheiro foi surpreendida com as palavras dos pais de Gonçalo, o que a levou às lágrimas. Nas imagens, os pais de Gonçalo abriram o coração e declararam-se à namorada do filho, um momento emocionante que deixou o estúdio em lágrimas. O pai do ex-concorrente foi firme nas suas palavras e assumiu que Margarida era especial: «É a menina que eu não tive».