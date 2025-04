«O início de algo muito maior»: Gonçalo Coelho e Margarida Carvalheiro têm novidade que vai mudar o futuro do casal

Novo projeto de vida: Mais do que um estúdio, é o ponto de partida de uma nova forma de viver.

Grande novidade: Uma porta aberta para transformar rotinas em algo com propósito e alma.

Casal sensação: Gonçalo Coelho e Margarida Barroso lançam um projeto que promete mudar vidas… e a tua pode ser a próxima.

No passado dia 13 de abril, Gonçalo Coelho e Margarida Carvalheiro inauguraram oficialmente o seu renovado estúdio de treinos, localizado em Fafe. O evento foi marcado por energia contagiante, partilha de experiências e uma forte ligação entre todos os presentes.

Já esta terça-feira, 22 de abril, Gonçalo Coelho recorreu ao Instagram para partilhar um vídeo especial da inauguração, acompanhado por uma mensagem emotiva: «13 de abril ficou na memória… não só como o dia da nossa inauguração, mas como o início de algo muito maior do que apenas um estúdio de treino.»

O ex-concorrente da oitava edição do Secret Story, da TVI, destacou ainda o propósito por trás do projeto: transformar vidas através do bem-estar físico e emocional: «Este espaço nasceu com alma, com propósito e com a vontade de transformar rotinas em vidas mais leves, mais fortes e com mais confiança — aqui e em qualquer lado, com acompanhamento online também» afirmou.

