Em cenário de sonho, Panelo surpreende Margarida Castro com gesto romântico: «Mulher da minha vida»

Este sábado, 5 de abril, Margarida Castro e Daniel Pereira, mais conhecido como Panelo, derreteram os corações dos fãs ao partilharem um momento romântico nas redes sociais.

O casal, que se conheceu no Big Brother 2024, continua a encantar os seguidores com demonstrações públicas de afeto, e a mais recente partilha foi, sem dúvida, digna de um verdadeiro conto de fadas. Daniel Pereira (Panelo) preparou uma surpresa especial para Margarida Castro… e o cenário escolhido não podia ter sido mais mágico: a praia ao pôr-do-sol.

Nas fotografias partilhadas, é possível ver um ambiente intimista decorado com velas, pétalas de flores, champanhe, um bolo com uma mensagem personalizada e, claro, o mar como pano de fundo. Um verdadeiro quadro de romantismo!

"A viver um sonho contigo", escreveu Daniel numa das publicações, acrescentando:

"Mulher da minha vida! Nunca senti um amor tão forte, obrigada por seres minha namorada!" E ainda: "Amo-te tanto meu amor, tudo por ti, tudo para ti."

As declarações não deixaram dúvidas de que a relação entre os dois está mais sólida do que nunca. Desde que saíram da casa mais vigiada do país, Margarida e Panelo têm mostrado que o amor pode mesmo florescer em frente às câmaras… e continuar depois delas.

Recorde-se que, em fevereiro, Margarida Castro esteve no programa “Dois às 10”, da TVI, onde falou sobre o relacionamento com o ex-concorrente. Na ocasião, revelou o segredo para o sucesso da relação e reforçou que ambos estão focados em viver esta nova etapa com verdade e cumplicidade.

Veja o momento, no vídeo em baixo.

Com esta nova partilha romântica, o casal mostra-se unido, apaixonado e pronto para viver "dias de sonho" juntos. Uma história de amor que começou no Big Brother e que continua a conquistar o público fora da casa.

🔗 Percorra a galeria de imagens acima e veja todos os detalhes deste momento inesquecível.