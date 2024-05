No momento da expulsão, Margarida Castro deixa ‘recado’ a Daniela Ventura! Saiba tudo aqui

Saiba como é Daniela Ventura «fora da casa» do Big Brother! Veja as imagens

Na gala deste domingo, 26 de maio, Margarida Castro foi a concorrente expulsa do Big Brother, conquistando apenas 24% dos votos no ‘Duelo Final’ contra Fábio Caçador.

Ao despedir-se de Daniela Ventura, Margarida deixou uma garantia: «Tu já vais bloqueada, Daniela», atirou Margarida Castro.

«Finalmente vou ver o meu cão e os meus amigos de verdade», disse ainda no momento das despedidas. Veja aqui:

A reação inédita de Catarina Miranda à expulsão de Margarida Castro

No momento em que chegou ao estúdio, Margarida Castro conversou com Cláudio Ramos e ouviu a opinião dos comentadores, Márcia Soares e Francisco Monteiro, sobre a sua prestação no jogo.

De seguida, Margarida Castro dirigiu-se para junto dos restantes ex-concorrentes. Catarina Miranda estava presente e não se levantou para receber a ‘ex-amiga’.

Recorde-se que Margarida Castro e Catarina Miranda tiveram uma relação bastante próxima no Big Brother, mas afastaram-se nas últimas semanas.