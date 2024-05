Manuel Luís Goucha reage a caso de violência doméstica de Margarida Castro: «Uma bofetada não é um ato de amor!»

Esta sexta-feira, dia 31 de maio, Margarida Castro juntou-se a Manuel Luís Goucha, no programa “Goucha” para um frente a frente após a expulsão no passado domingo. A ex-concorrente fez um balanço da sua passagem pelo programa. Numa longa conversa com o apresentador, a ex-concorrente não deixou nada por dizer sobre o jogo e a vida dramática fora da casa. Saiba e veja tudo o que foi dito neste artigo...

Margarida Castro, de 26 anos, nasceu em Lisboa, mas sempre viveu no Milharado, em Mafra, com bastante contacto com o campo. No Big Brother, fez a sua Curva da Vida e hoje, no programa Goucha, ficámos a conhecer melhor a jovem. Margarida Castro começou por falar com o apresentador acerca das memórias da infância que nutre com a família. A meio da conversa, Margarida Castro faz uma afirmação que deixa Manuel Luís Goucha espantado: «Não passou na minha curva da vida…» Veja aqui o que foi dito:

Aos 12 anos, os pais da ex-concorrente decidiram separar-se. Sobre isso, Margarida afirma: «Nunca pensei (…) a minha mãe até tentou que eu fosse para um psicólogo porque aquilo podia ter repercussões na minha vida». A sua infância é marcada pelo divórcio dos avós maternos e, mais tarde, dos pais. Este segundo resultou no afastamento entre pai e filha. Durante dois anos, Margarida não falou com o pai por sentir que o progenitor lhe tinha destruído a família. Tem uma relação muito próxima com o seu irmão, Pedro.

Sobre o amor na vida de Margarida Castro, Manuel Luís Goucha conversa com a jovem acerca dos vários relacionamentos que teve desde os 16 anos. A primeira relação foi tranquila: «Ele era uma paz de alma (…) Mas era muito cedo (…) Fartei-me. Queria ficar livre». A partir dos 20, o amor foi algo mais trágico na vida de Margarida Castro.

Um dos momentos mais marcantes da Curva da Vida da ex-concorrente foi a revelação de que a jovem viveu uma relação abusiva e que foi vítima de violência doméstica por parte de um ex-namorado com o qual viveu: «Apaixonei-me por uma pessoa que eu criei na minha cabeça, porque no final do dia esta pessoa não existe (…) Começou-se a revelar e eu continuei a acreditar que “vai ser diferente” (…) Não levei aquilo a sério porque achei que era daquelas coisas que achamos que nunca nos vai acontecer (…) Não se pode perdoar».

Goucha reage: «Uma bofetada não é um ato de amor. É um ato agressivo». Margarida Castro denunciou o caso às autoridades quando temeu pela própria vida: «Não tinha noção que era uma queixa que não podia ser retirada e que era crime público (…) Eu fiz queixa quando houve as agressões que me deixaram marcada. Estava exausta». A concorrente chegou a ficar trancada num quarto sem comer e a deitar sangue do nariz, por parte do agressor.

Mais tarde, desculpou o companheiro e mentiu em tribunal sobre as declarações que tinha dado: «Achava que ele ia mudar»

Ao retomar a relação, Margarida voltou a ser agredida e sentiu várias dificuldades em apresentar novamente queixa. Nessa altura, partilhou nas redes sociais as marcas das agressões no corpo e vídeos gravados pelo parceiro a agredir a companheira. Libertou-se desta relação e o ex-namorado foi preso, continuando até aos dias de hoje: «Foi sentenciado a 5 anos e 3 meses de prisão efetiva, o que me tranquilizou muito (…) Pensava que não ia acontecer nada porque eu menti em tribunal».

Margarida entrou no Big Brother com o objetivo de dar a conhecer a sua história, ajudar outras mulheres a aprender a lidar com a violência doméstica e também com o sonho de ganhar o prémio para a mãe poder regressar para Portugal, de onde emigrou há nove anos