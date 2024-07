Margarida Castro revela que Panelo ainda não a pediu em namoro: «Acho que vai ser uma coisa em grande»

Amor no ar! As primeiras fotografias oficiais da relação amorosa entre Panelo e Margarida Castro

Mais felizes do que nunca, Margarida Castro e Panelo declaram-se: «O meu maior prémio»

Margarida Castro e Panelo, ex-concorrentes do Big Brother 2024, estiveram no Em Família, com Rúben Rua e Maria Cerqueira Gomes, para contarem tudo o que tem acontecido na relação de ambos, que tanto deu que falar quando começou, logo após o Big Brother.

Em exclusivo para o Digital da TVI, responderam a algumas perguntas sobre a vida a dois e revelaram algumas novidades sobre o namoro. Margarida contou que ainda não houve um pedido em namoro, mas sente que Panelo possa estar a preparar algo especial: «Acho que vai ser uma coisa em grande, ele está a prepará-lo tanto».

Apesar de tudo, garantiram que estão quase a morar juntos, pois já estão a montar móveis Ora Veja:

No Em Família, o Dilema acabou por ser também assunto. Margarida revelou algo surpreendente: Uma das suas melhores amigas está dentro da casa. A ex-concorrente conhece Beatriz Prates, filha do cantor Toy, sentindo-se por isso suspeita ao comentar a participação desta.

Margarida revelou ainda que Beatriz está em modo observadora, mostrando uma personalidade mais tranquila do que a que tem cá fora: «Ela é mais extrovertida cá fora».

Margarida Castro e Daniel Pereira vivem dias cheios de amor e têm partilhado tudo com os seguidores, desde que assumiram o amor que os une, após a participação no Big Brother 2024. Nas redes sociais, esta quarta-feira, 10 de julho, a ex-concorrente partilhou um reels onde se mostra ao lado de Panelo. Na legenda escreveu: «Venham jantar comigo».

Daniel Pereira respondeu à publicação: «No lugar certo, com a companhia perfeita». Por sua vez, Margarida Castro comentou: «Meu amor». Os fãs deixaram também centenas de comentários. Pode ler aqui...

Questionados por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, os ex-concorrentes confirmam que estão juntos, ainda que não tenha existido pedido de namoro oficial: «A vida corre muito bem (...) Não houve pedido, mas vou pedir em namoro», confirmou Daniel.

Ambos confirmaram que a proximidade é cada vez maior, ao ponto de Panelo estar a preparar tudo para passar a morar em Lisboa, onde planeia abrir uma barbearia.

Daniel Panelo falou ainda sobre o fim da relação com Marlene, com quem tinha um relacionamento quando entrou no «Big Brother 2024». O fim da relação causou muita polémica, uma vez que Marlene decidiu terminar tudo quando Panelo ainda estava na casa.

Quando foi expulso, Panelo deu conta da realidade e ficou em choque. «Eu dei conta que eu fui abandonado a meio de um programa (...) Eu não tinha feito nada de mal», começou por afirmar Panelo, que deixou no ar que outras coisas terão acontecido: «Houve coisas que aconteceram que foram imperdoáveis. É impossível, mesmo não estando agora com ela, perdoar».