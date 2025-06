O inesperado aconteceu! Big Brother vai ao Dois às 10 surpreender uma fã de 84 anos

O Big Brother protagonizou um momento emocionante no Dois às 10 de hoje, dia 6 de junho de 2025, ao surpreender uma das suas maiores fãs: Maria Bernadete, de 84 anos. Admiradora do reality show há mais de 25 anos, Maria foi homenageada em direto com uma mensagem especial do próprio Big, a voz icónica do formato.

A emoção tomou conta do estúdio assim que a mensagem começou a ser transmitida. A dedicada espetadora ouviu atentamente as palavras dirigidas a si, à sua família… e até ao seu cão, que curiosamente também se chama Big.

Visivelmente comovida, Maria Bernadete não conteve as lágrimas e expressou a sua alegria por viver um momento tão único.

Este gesto reforça a ligação emocional que o Big Brother mantém com o público ao longo dos anos, atravessando gerações e conquistando corações — como o de Maria Bernadete, que continua a acompanhar fielmente todas as edições.

Veja o momento emocionante aqui:

Veja aqui o programa completo