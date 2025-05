Maria Botelho Moniz faz homenagem especial. Estas são as fotos mais bonitas que vai ver hoje

Filho de Maria Botelho Moniz derrete seguidores ao ajudar a mãe no jardim – Veja as fotos!

Maria Botelho Moniz, de 41 anos, derreteu os seguidores nas redes sociais com uma homenagem comovente, ao partilhar duas fotografias incríveis alusivas ao Dia da Mãe, que se celebrou no passado domingo, dia 5 de maio.

A apresentadora da TVI publicou uma imagem da sua infância, no colo da sua mãe, e outra recente com o filho Vicente, fruto da sua relação com o piloto Pedro Bianchi Prata. Na legenda, escreveu: “Feliz Dia da Mãe. As que serão sempre colo”.

A publicação emocionou muitos dos seus seguidores, que expressaram nos comentários o impacto da mensagem, especialmente aqueles que já não têm as suas mães. Alguns comentaram: “Acho que foi a primeira vez que alguém se lembrou dos que já não podem ter o colo de Mãe” e “Hoje o seu post tocou-me! Acho que é mesmo uma menina sensível e também uma Mulher cheia de garra”.

Maria Botelho Moniz tem partilhado frequentemente momentos ternurentos com o pequeno Vicente nas redes sociais, mostrando-se uma mãe orgulhosa e dedicada. A sua homenagem no Dia da Mãe reforça o carinho e a gratidão que sente por todas as mães, incluindo a sua.

Percorra as galerias de fotografias que preparámos para si e veja as imagens adoráveis da família de Maria Botelho Moniz.