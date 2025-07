Maria Botelho Moniz brilha na estreia com brincos de luxo: e encontrámos o par perfeito por apenas dois euros

Maria Botelho Moniz conduziu a estreia do Big Brother Verão com alta distinção e a elegância com que o fez foi muito elogiada nas redes sociais. Mas há outro pormenor que não passou despercebido e que também mereceu vários elogios: a apresentadora usou uns brincos cheios de brilho que todas querem ter.

O modelo, cravejado de diamantes, são Swarovski e custam uma pequena fortuna. Mas, no entanto, encontrámos modelitos muito semelhantes na Shein que custam cerca de dois euros - e que prometem fazer igualmente sucesso!

Ora veja aqui as sugestões que encontrámos para si:

A apresentadora marcou presença com um fato preto de corte clássico, complementado por uma gola branca que conferiu um toque de sofisticação ao visual. O cabelo solto e liso acentuou a elegância do conjunto, enquanto a franja cuidadosamente presa valorizou as joias selecionadas para esta ocasião especial. Para completar o look, Maria escolheu sapatos refinados, decorados com uma fita prateada, que acrescentaram um detalhe de glamour ao conjunto.

