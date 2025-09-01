Maria Botelho Moniz em declaração inesperada: «São todos um bocadinho meus»

Maria Botelho Moniz surpreendeu os concorrentes e os telespectadores do Big Brother Verão ao visitar a casa mais vigiada do País. A apresentadora aproveitou a ocasião para tirar uma selfie com todos os concorrentes e partilhou o registo nas suas redes sociais.

Na publicação feita no Instagram, Maria deixou uma legenda carregada de carinho: «São todos um bocadinho meus. ❤️».

A fotografia, que reúne a apresentadora com o grupo de concorrentes, mostra o ambiente animado e cúmplice vivido durante a visita. Nos comentários, não faltaram elogios à postura próxima e afetuosa de Maria, reforçando o papel especial que tem tido ao conduzir esta edição do programa.