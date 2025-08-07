Gravidez a caminho? Maria Botelho Moniz revela detalhes privados: «Quero dar-lhe um irmão»

Maria Botelho Moniz tem feito um brilharete na condução do Big Brother Verão e conquistado o público com o seu profissionalismo. Esta quinta-feira, 7 de agosto, a comunicadora esteve no Dois às 10 a falar sobre esta experiência e acabou também por fazer algumas confissões sobre a maternidade.

No meio de várias revelações, Maria Botelho Moniz revelou que quer muito aumentar a família. «Quero muito dar-lhe um irmão. Não é que agora me apeteça muito a gravidez, até porque o meu corpo, finalmente, está a voltar ao sítio. Por causa dos tratamentos (de fertilidade) que fiz, está a ser um bocadinho difícil voltar...», afirmou.

«Mas eu acho importante ter irmãos. Quando o meu pai morreu, foi essencial para mim ter irmãos, ter ao meu lado pessoas que sentissem exatamente o mesmo do que eu... acho muito importante ter irmãos e eu gostava muito que ele tivesse um irmão», acrescentou.

Foi então que Cláudio Ramos quis saber como estão os planos para casar, uma vez que Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata estão noivos. «Eu quero casar, mas prefiro talvez engravidar primeiro e ter mais um bebé e deixar esse assunto arrumado do que casar já», adiantou.

