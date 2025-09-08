O público grita por Maria Botelho Moniz e faz surpresa arrepiante à apresentadora

🎤 Maria Botelho Moniz surpreendida com momento emocionante na semi-final do "Big Brother"

A noite de ontem ficou marcada por um momento inesquecível nos bastidores. Na semi-final do "Big Brother", o público uniu-se para surpreender Maria Botelho Moniz, entoando em uníssono o tema dos Xutos & Pontapés, "Para ti Maria".

Feliz, a apresentadora não resistiu cantar também, acompanhada não só pelo público mas também pelo animador do estúdio. A energia foi contagiante e criou-se uma verdadeira onda de carinho em torno de Maria, num momento que simbolizou a cumplicidade construída ao longo destes meses.

Mas a gala trouxe também decisões importantes: Bruna foi a concorrente expulsa e ficaram definidos os quatro finalistas do "Big Brother – Verão". A grande final acontece já no próximo dia 12, prometendo fortes emoções.

Este foi ainda um marco especial na carreira de Maria Botelho Moniz: tratou-se da sua penúltima gala à frente do formato. No dia 14, será Cristina Ferreira a regressar às noites de domingo com a estreia do muito aguardado "Secret Story".

A noite da semifinal do Big Brother Verão tornou-se ainda mais especial para Maria Botelho Moniz. A apresentadora foi surpreendida pela visita do filho, Vicente, de apenas um ano, que ficou completamente fascinado ao conhecer o local de trabalho da mãe.

Num cenário cheio de luzes e magia televisiva, o pequeno não resistiu a subir ao palco, arrancando sorrisos e suspiros de todos os presentes. As imagens do momento, verdadeiramente enternecedoras, já circulam pela Internet e estão a derreter corações.

Foi Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria e pai de Vicente, quem partilhou o registo nas redes sociais, descrevendo com emoção a surpresa preparada pelo filho:



«Hoje fomos visitar a Maria, que estava nos ensaios para a semifinal do Big Brother — a última grande gala em estúdio. O mais engraçado foi a surpresa que o Vicente lhe fez: subiu ao palco no meio das luzes todas e ficou fascinado por ver de perto onde a mãe trabalha. Foi uma tarde especial, cheia de emoção e sorrisos.»

Percorra a galeria e veja as imagens que estão a conquistar os fãs.