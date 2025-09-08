Vídeo de Maria Botelho Moniz a cantar já soma quase 1 milhão de visualizações

🎶 Maria Botelho Moniz diverte fãs ao cantar Celine Dion nos bastidores do "Big Brother"

Antes de a gala de domingo do "Big Brother Verão" começar, Maria Botelho Moniz já estava a brilhar — e não apenas pelo look elegante, em branco, que escolheu para a noite.

Enquanto posava para as tradicionais fotografias de bastidores, a apresentadora surpreendeu e divertiu a equipa ao fazer karaoke, em tom bem-disposto, do tema "My Heart Will Go On", de Celine Dion, imortalizado no filme Titanic.

O momento foi partilhado nas redes sociais e rapidamente conquistou os fãs: o vídeo soma já quase 1 milhão de visualizações e cerca de 27 mil gostos, tornando-se viral.

Entre gargalhadas e brincadeiras, Maria mostrou, mais uma vez, a sua autenticidade e boa disposição, características que têm reforçado a ligação com o público ao longo desta edição do reality show.

🎤 Maria Botelho Moniz surpreendida com momento emocionante na semi-final do "Big Brother"

A noite de ontem ficou marcada por um momento inesquecível nos bastidores. Na semi-final do "Big Brother", o público uniu-se para surpreender Maria Botelho Moniz, entoando em uníssono o tema dos Xutos & Pontapés, "Para ti Maria".

Feliz, a apresentadora não resistiu cantar também, acompanhada não só pelo público mas também pelo animador do estúdio. A energia foi contagiante e criou-se uma verdadeira onda de carinho em torno de Maria, num momento que simbolizou a cumplicidade construída ao longo destes meses.

Mas a gala trouxe também decisões importantes: Bruna foi a concorrente expulsa e ficaram definidos os quatro finalistas do "Big Brother – Verão". A grande final acontece já no próximo dia 12, prometendo fortes emoções.

Este foi ainda um marco especial na carreira de Maria Botelho Moniz: tratou-se da sua penúltima gala à frente do formato. No dia 14, será Cristina Ferreira a regressar às noites de domingo com a estreia do muito aguardado "Secret Story".