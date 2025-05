Momento especial do filho de Maria Botelho Moniz com companhia especial comove seguidores

Maria Botelho Moniz partilha momento enternecedor entre o filho e o cão da família

Maria Botelho Moniz recorreu, na quinta-feira, 8 de maio, à sua conta de Instagram para partilhar um momento especial e cheio de ternura protagonizado pelo filho, Vicente.

No vídeo divulgado, pode ver-se o bebé a alimentar o cão da família, num gesto simples que captou a atenção e o carinho dos seguidores. A apresentadora da TVI legendou a publicação com as palavras: «Melhores amigos para sempre», sublinhando a ligação afetuosa entre o filho e o animal de estimação.

A ternura do momento não passou despercebida e os comentários rapidamente se multiplicaram. «Que fofo» e «Que amores» foram algumas das reações deixadas na caixa de comentários por seguidores enternecidos com a cumplicidade entre Vicente e o companheiro de quatro patas.

A apresentadora tem partilhado, de forma discreta mas constante, alguns momentos do seu quotidiano como mãe, reforçando a ligação emocional com o público e revelando o lado mais íntimo da maternidade.