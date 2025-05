Filho de Maria Botelho Moniz vive aventura cheia de adrenalina. Derreta-se com as imagens

Filho de Maria Botelho Moniz derrete seguidores ao ajudar a mãe no jardim – Veja as fotos!

Maria Botelho Moniz voltou a derreter o coração dos seus seguidores ao partilhar novas imagens do seu filho Vicente. A apresentadora fez questão de marcar o momento desta nova aventura do seu filho, cheia de adrenalina e diversão.

A apresentadora partilhou nos stories do seu Instagram imagens do pequeno Vicente numa nova aventura cheia de adrenalina. Na imagem podemos ver Vicente a entrar pela primeira vez num trator, mas claro que acompanhado pelo seu pai, Pedro Bianchi Prata, que o segurava no colo e supervisionava nesta nova aventura.

As aventuras do pequeno Vicente não ficaram por aqui, dado que nas imagens seguintes podemos ver o gosto do mesmo pela construção. Maria Botelho Moniz partilhou, em vídeo, imagens do filho entretido com brinquedos que remetem para a construção civil, como gruas ou tratores, o que não passou despercebido aos fãs que se derreteram com o momento.

As imagens são de derreter o coração e não passam despercebidas a ninguém. O pequeno Vicente mostra-se curioso e feliz nesta sua nova aventura, o que pode vir a sugerir a sua apetência pela área.