«Nível de felicidade máxima»: Maria Botelho Moniz mostra o filho a pintar... e as fotos são deliciosas!

Maria Botelho Moniz é uma mãe babada e muito orgulhosa do seu filhote... não perde uma oportunidade de partilhar com os fãs registos amorosos do pequeno Vicente, de um ano e meio.

Nesta quarta-feira, 11 de junho, a apresentadora da TVI decidiu mostrar ao mundo o menino numa brincadeira divertida com tintas, num verdadeiro modo artístico.

Nas fotografias, que partilhou no Instagram, Vicente surge com pincéis nas mãozinhas, a desenhar em folhas de papel, e todo ele cheio de tinta por todo o lado! «Nível de felicidade: máxima!», escreveu Maria Botelho Moniz, na legenda da publicação.

Percorra a nossa galeria e veja as fotos amorosas.

Os fãs de Maria Botelho Moniz ficaram rendidos aos registos fotográficos e encheram a caixa de comentários de rasgados elogios. «Este menino é um espanto!!! 😍😍😍😍😍😍😍😍 tem talento para tudo!!! E é mesmo oficial: é o mais feliz dos meninos ❤️❤️❤️ que assim seja sempre, junto dos pais que o amam», «Não se aguenta tanta fofura!!», «Que delícia…😍❤️», «É tão lindo ...esse sorriso 😍», «É que não se aguenta de tanta ternura 🥰❤️» e «Que fofo mais lindo adoro este bebé ❤️» são alguns dos comentários que se podem ler.

O pequeno Vicente é fruto do amor que une Maria Botelho Moniz a Pedro Bianchi Prata