Vídeo viral de Maria Botelho Moniz já foi visto por quase meio milhão de pessoas. Alguns famosos já reagiram

Maria Botelho Moniz solta piada em direto e deixa concorrentes do Big Brother Verão a chorar a rir.

Maria Botelho Moniz voltou a mostrar o seu lado mais descontraído e bem-humorado durante a emissão do Especial do Big Brother Verão, protagonizando um momento hilariante que rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

Durante uma interação com os concorrentes da casa mais vigiada do país, a apresentadora deixou escapar uma frase espontânea que arrancou gargalhadas generalizadas: «Enquanto vocês estão bem, eu estou bem. E mesmo quando vocês estão mal, eu estou bem na mesma. Portanto, a vidinha segue!», atirou, sem papas na língua.

A reação dentro da casa foi imediata — os concorrentes não conseguiram conter o riso, e o momento de boa disposição contagiou também o público cá fora. A publicação da TVI no Instagram gerou centenas de reações, com os fãs do programa a encherem a caixa de comentários com emojis a chorar de rir e mensagens de carinho para a apresentadora. Até Mafalda Castro reagiu, escrevendo: «Ahahahah Maria».

Este tipo de momentos leves e espontâneos tem sido uma das marcas do Big Brother Verão, que alia o entretenimento ao lado humano das figuras da televisão. E Maria Botelho Moniz, com a sua autenticidade, continua a conquistar o público, episódio após episódio.