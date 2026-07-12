Primeiro beijo, vingança e um preço a pagar: tudo o que vai acontecer na gala de hoje do Big Brother Verão

A gala de hoje do Big Brother Verão promete trazer momentos marcantes e muitas emoções, com revelações, confrontos e mudanças importantes dentro da casa.

O amor chegou à Malveira! Depois de Mariana Sá e Miguel terem protagonizado o primeiro beijo desta edição, os dois vão estar em destaque na gala para contar tudo sobre esta paixão de verão e revelar como nasceu esta ligação.

Os "invisíveis" da semana, Íris, Vanessa e Pedro, também vão ter uma oportunidade especial. Depois de terem passado despercebidos pelos restantes concorrentes, chegou o momento da vingança, numa dinâmica que promete surpreender a casa.

A noite ficará ainda marcada pela Curva da Vida de Raquel. A concorrente vai abrir o coração e partilhar alguns dos momentos mais importantes do seu percurso, numa das rubricas mais emotivas do programa.

Além disso, os concorrentes serão confrontados com imagens captadas dentro da casa. As reações prometem não deixar ninguém indiferente e poderão mudar a forma como alguns habitantes veem o jogo e os colegas.

Por fim, Joana vai ter, finalmente, a oportunidade de deixar a casa da avó e entrar na casa principal. No entanto, esta mudança tão desejada não será gratuita: tudo tem um preço, e a concorrente terá de enfrentar as consequências dessa oportunidade.

Uma gala repleta de emoção, surpresas e decisões que prometem marcar o rumo do Big Brother Verão.