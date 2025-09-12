Maria Botelho Moniz mais brilhante do que nunca na final do Big Brother: «Que sonho de noite»

A grande final do Big Brother Verão realiza-se este domingo no Parque dos Poetas em Oeiras e Maria Botelho Moniz conquista todos os olhares com a sua elegância. A apresentadora arrasa em palco com um vestido até aos pés, brilhante e sofisticado. O brilho do vestido assume-se como protagonista da e reflete a aura da apresentadora.

À chegada, Maria Botelho Moniz é recebida com muitos aplausos e palavras de carinho do público presente, que não hesita em gritar pelo nome da apresentadora. Nas redes sociais, multiplicam-se os comentários positivos. Mais uma vez, Maria Botelho Moniz mostra que sabe brilhar dentro e fora do ecrã.