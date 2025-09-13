As surpresas não param. Maria Botelho Moniz recebe declaração arrebatadora do noivo e do filho

Na noite da grande final do Big Brother de Verão, a emoção não se fez sentir apenas em palco. Nos bastidores, Pedro Bianchi Prata, companheiro de Maria Botelho Moniz, marcou presença naquele momento único e partilhou um testemunho repleto de orgulho, carinho e cumplicidade.

«Ontem foi a grande final do Big Brother de Verão. Foram dois meses e meio intensos, de muito trabalho, de sacrifício e de dedicação. Para a Maria, esta final acaba por ser o reconhecimento de todos os anos de carreira, porque fez, e tão bem, a apresentação deste programa», escreveu, na legenda de uma publicação que fez nas redes sociais.

O registo, no entanto, não se limitou ao lado profissional. Pedro deixou-se também levar pela dimensão mais familiar, num relato comovente: «Quase todos os domingos, eu e o Vicente fomos visitar a Maria aos estúdios das galas. Para ele, era sempre uma excitação enorme poder ir ver a mãe ao trabalho», acrescentou.

Antes da grande final, Vicente e Pedro estiveram a apoiar Maria Botelho Moniz nos bastidores. «O Vicente vibrou ao ver o palco e perceber onde a mãe ia trabalhar. Talvez um dia não se lembre de todos estes pormenores, mas as imagens vão mostrar-lhe sempre que também fez parte deste Big Brother. Esteve sempre lá para apoiar, para dizer “boa sorte mãe” e “arrasa mãe”. E, para mim, o Vicente também foi uma parte importante desta aventura», escreveu ainda.



«Parabéns, meu amor. Parabéns, Maria. Eu e o Vicente estamos de coração cheio, muito orgulhosos de ti», findou.

Veja aqui a publicação em causa: