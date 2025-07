Maria Botelho Moniz revela objeto especial que a acompanha. E vai emocionar-se com o significado

Maria Botelho Moniz é a apresentadora das galas do Big Brother Verão e revelou algumas superstições que faz questão de cumprir em dia de gala. Há um objeto muito especial que não dispensa e o seu simbolismo é emocionante.

«Há sempre assim uns abaninhos, uns saltinhos, descontrair. Há sempre um anel que eu uso, em particular nas estreias, que era a aliança do meu pai e da minha mãe e entro sempre com o pé direito, isso é essencial», referiu Maria Botelho Moniz, à reporta digital do Big Brother.

A apresentadora de 41 anos acrescentou ainda mais um ritual que a acompanha aos domingos: «Faço uma rezinha, olho para cima, penso em quem me protege e depois olha… é o que Deus quiser», rematou.

