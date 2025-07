Viral: Maria Botelho Moniz leva público ao delírio com 'atuação' surpreendente

Maria Botelho Moniz é uma caixinha de surpresas e que o diga o público que esteve presente em estúdio na terceira gala do Big Brother Verão. A apresentadora deixou todos de boca aberta ao mostrar a sua energia e boa disposição com uma performance digna de um Óscar.

Maria Botelho Moniz cantou e dançou ao som de 'Xutos e Pontapés' nos bastidores do Big Brother Verão e levou o público presente à loucura, com uma energia absolutamente contagiante.

Veja o momento que não viu na televisão e percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens de Maria Botelho Moniz na terceira gala do Big Brother Verão.