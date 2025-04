Filho de Maria Botelho Moniz reconhece a mãe na televisão e o momento é adorável

Filho de Maria Botelho Moniz derrete seguidores ao ajudar a mãe no jardim – Veja as fotos!

O filho de Maria Botelho Moniz protagonizou um momento adorável.

O pequeno Vicente viu a mãe na televisão e conquistou corações.

Vicente, o filho de 17 meses de Maria Botelho Moniz, de 41 anos, e do piloto Pedro Bianchi Prata, de 50, protagonizou um momento ternurento que derreteu os corações dos seguidores da apresentadora.

Num vídeo partilhado na conta de Instagram de Maria, o pequeno Vicente aparece a ver televisão e, ao reconhecer a mãe no ecrã durante uma emissão do Big Brother, reage com entusiasmo e diz, de forma enternecedora: “a mãe!”. A reação genuína e doce do bebé arrancou sorrisos imediatos dos fãs.

O vídeo tornou-se rapidamente um dos mais comentados e acarinhados da página, com mensagens cheias de ternura a encherem a caixa de comentários. “É o bebé mais amoroso, não se aguenta”, escreveu um seguidor. Outro acrescentou: “A alegria do Vicente a reconhecer a Maria na televisão. Tão fofinho a pronunciar ‘a mãe’! ❤️”.

Não faltaram também comentários divertidos e cheios de imaginação: “Próximo comentador do BB 😍😍😍” e “Tão fofinho, claro que conhece a mãe ❤️❤️❤️”.

Maria Botelho Moniz tem partilhado com discrição e delicadeza alguns momentos da sua maternidade, e este vídeo mostra exatamente isso: a ligação especial entre mãe e filho, captada de forma simples, mas cheia de amor. E os fãs? Estão completamente rendidos ao pequeno Vicente.

