É difícil acreditar que é a mesma pessoa: Maria Botelho Moniz surpreende com as suas duas personalidades

Há quem associe imediatamente Maria Botelho Moniz aos visuais sofisticados que apresenta em televisão. Vestidos elegantes, produções cuidadas e uma imagem marcadamente feminina fazem parte da rotina da apresentadora, sobretudo nos momentos em que assume o papel de anfitriã em televisão.

Mas há uma outra Maria que também merece destaque — e que está bem longe dos saltos altos e dos looks de gala.

Num vídeo partilhado no Instagram da TVI, decidiu brincar-se precisamente com esse contraste e o vídeo mostrou aquilo a que chamou “as duas personalidades da Maria”. De um lado, surge a apresentadora no seu registo mais glamoroso, impecavelmente produzida e com toda a elegância associada aos grandes momentos televisivos. Do outro, aparece uma versão bem mais descontraída e radical: Maria Botelho Moniz em cima de uma mota.

O resultado evidencia duas facetas aparentemente distintas, mas que fazem parte da mesma personalidade. Se diante das câmaras Maria consegue assumir uma imagem sofisticada e feminina, fora desse contexto não parece ter medo de trocar o glamour pela adrenalina e por experiências mais aventureiras.

E esta paixão pelas duas rodas não surge propriamente por acaso. Maria Botelho Moniz é casada com Pedro Bianchi Prata, piloto profissional de motociclismo, pelo que as motas fazem naturalmente parte do universo familiar da apresentadora.

A ligação às duas rodas parece, aliás, estar a passar de geração em geração. O casal tem um filho, Vicente, e Pedro Bianchi Prata tem mostrado nas redes sociais que o menino também começa a revelar interesse por este mundo, através dos momentos que partilha e que deixam perceber o gosto pelas motas desde muito cedo.

Assim, o vídeo da TVI acaba por revelar mais do que uma simples brincadeira com os diferentes estilos da apresentadora. Mostra uma Maria Botelho Moniz que não cabe numa única imagem: tanto pode surgir completamente produzida para uma noite de gala, como trocar os looks sofisticados pelo capacete e pela emoção de andar de mota.

Entre o glamour e a adrenalina, a apresentadora prova que as suas “duas personalidades” podem ser bem diferentes — e, ao mesmo tempo, combinar na perfeição.