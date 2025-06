O que tem o público a dizer? Maria Botelho Moniz vai apresentar o Big Brother: as reações à notícia do dia

Maria Botelho Moniz festeja os Santos Populares e há alguém que se destaca: As imagens aqui

É o anúncio do dia: Maria Botelho Moniz vai ser a anfitriã do Big Brother Verão e os fãs da apresentadora ficaram em êxtase com a novidade.

A revelação foi feita pela TVI, através de um comunicado divulgado nas redes sociais. «O Big Brother Verão está a chegar à TVI e Maria Botelho Moniz será a apresentadora ❤️ Tem tudo para ser uma edição imperdível! Preparados? 👁️», pode ler-se na publicação feita no Instagram.

Maria Botelho Moniz reagiu de imediato: «Vamos a isso».

Já os fãs foram à loucura e encheram a caixa de comentários daquela publicação com rasgados elogios à comunicadora.

«Adoro! Vai correr muito bem! A @mariabotelhomoniz é uma boa profissional!», «Fico muito feliz por ver a Maria a apresentar um reality show como o Big Brother. Sabemos todos do seu profissionalismo e ótimo sentido de humor. A maior das sortes, Maria!», «É bem merecido!», «Uma lufada de ar fresco, com um sorriso maravilhoso e muito profissional», «És uma excelente apresentadora e já merecias. Parabéns coração de ouro ❤️😍❤️», Muito Sucesso mais que merecido 👏 e «É uma apresentadora incrível , já merecia algo em grande , parabéns Maria , estou muito feliz !», são alguns dos comentários que se podem ler.

Cláudio Ramos também reagiu à novidade e não escondeu a felicidade por ser 'sucedido' por Maria. «Que bonito ❤️», escreveu. Por sua vez, Mafalda Castro - apresentadora dos Diários do Big Brother - comentou um emoji em forma de coração.

Tudo o que já se sabe sobre o Big Brother Verão

O Big Brother Verão estreia já este mês. Nesta edição especial do Big Brother, os participantes podem ser celebridades ou influenciadores. O check-in e o check-out de cada um serão uma surpresa e uma novidade: há quem venha desfrutar este "BB Verão" apenas por uns dias… Mas com poderes especiais, que influenciam a competição e o dia a dia da casa.

Para equilibrar forças, o Big Brother dará a cada participante a oportunidade de amealhar trunfos muito especiais para usar em momentos críticos do programa. Para si… Ou para quem escolher.

A casa será uma verdadeira concessão de verão. Claro que não vão faltar geleiras, bóias e tudo aquilo que o verão pede! Todos os adereços da casa terão uma estética veranil e descontraída.

Sol, piscina, sunsets e festas…tudo terá de ser conquistado. Apesar do ambiente descontraído a que o verão nos habitua, nestas ferias, não há lugar para todos. Há nomeações difíceis e expulsões dramáticas. Competição renhida para chegar ao fim e ganhar o título de vencedor. São todos os ingredientes de um Big Brother clássico num cocktail de verão inédito e, no mínimo, explosivo!