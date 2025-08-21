Maria Botelho Moniz prepara surpresa docinha para os concorrentes. E nós mostramos tudo

Maria Botelho Moniz está a preparar uma surpresa bem docinha para os nossos concorrentes: um bolo de gomas feito pela apresentadora, que eles terão de ignorar no famoso desafio de 'ignorar o óbvio'.

«Será que eles vão conseguir ignorar o óbvio? 🍭🍬 #bbtvi», escreveu Maria Botelho Moniz, num vídeo na sua página de Instagram, onde se mostra a dar os últimos retoques do bolo de gomas.

Na caixa de comentários da publicação, são muitos os elogios: «Isto é dedicação e amor ao que se faz! A Maria entrega-se e dá carinho aos concorrentes! É excelente em tudo!», lê-se. «Gosto imenso de ti Maria, és uma pessoa doce e genuína, mereces ser muito feliz», refere outro.