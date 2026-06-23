Maria Botelho Moniz faz revelação inesperada e deixa fãs em alvoroço: «Tenho passado dia e noite...»

A poucos dias de mais um momento importante do Big Brother Verão, a apresentadora Maria Botelho Moniz mostrou aos seguidores os bastidores do trabalho que tem ocupado os seus dias e noites.

Numa publicação partilhada nas redes sociais, Maria Botelho Moniz revelou uma imagem do espaço onde tem preparado os próximos acontecimentos do reality show da TVI. Longe das habituais fotografias mais descontraídas, a apresentadora mostrou o seu “quartel-general”, repleto de documentos, apontamentos e fotografias.

«Adorava ter um carrossel com fotos de coisas giras para vos mostrar mas é aqui dentro que tenho passado dia e noite», começou por escrever. A comunicadora explicou ainda que, desde o dia em que a fotografia foi captada, o espaço ficou ainda mais preenchido: «Hoje tem o triplo dos papéis, das fotografias coladas no armário e o dossier não aguenta nem mais uma página».

Apesar da intensidade da preparação, Maria garante estar a viver esta fase com entusiasmo. «Sou feliz que nem um cuco dentro deste meu cubículo transformado em BB Headquarters», confessou.

A apresentadora deixou ainda os fãs em suspense ao prometer novidades para breve. «Domingo conto-vos tudo! 😉 VAI SER ÉPICOOO!!», escreveu, aumentando a expectativa em torno do que está a ser preparado para o universo do Big Brother.

A publicação rapidamente gerou reações entre os seguidores, que elogiaram a dedicação de Maria Botelho Moniz e mostraram curiosidade para descobrir a surpresa que será revelada já no próximo domingo.