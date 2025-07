«Nem sei explicar o que senti»: Noivo de Maria Botelho Moniz emociona com foto especial

Pedro Bianchi Prata, companheiro de Maria Botelho Moniz, emocionou os seguidores ao partilhar nas redes sociais um registo especial ao lado do filho, o pequeno Vicente. A publicação, feita no Instagram, retrata um momento de grande ternura entre pai e filho, captado durante um passeio de domingo no Offroad Center; um hábito que já se tornou tradição na rotina familiar.

Na legenda, o piloto expressa o profundo significado da imagem:

«Nem sei explicar o que senti com esta foto 🥹

Durante anos tirava fotos assim com os filhos dos outros — sobrinhos, amigos…

Mas sonhava com o dia em que seria com o meu 👶🏼❤️

Aconteceu.

A mão dele na minha 🤝

Pequena, confiante, segura.

E eu… completamente rendido 🙏🏼

É só uma foto, mas para mim… é um sonho que se tornou real ✨»

Na imagem, é possível ver Pedro de mão dada com o filho Vicente, num gesto simples, mas carregado de significado. A ligação entre ambos é evidente, transmitindo serenidade, amor e cumplicidade.

Este tipo de registos tem sido uma constante nas partilhas do casal, que tem optado por mostrar pequenos momentos que simbolizam esta nova etapa das suas vidas.

Recorde-se que Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata foram pais pela primeira vez no final de 2023. Desde então, têm dividido com os seguidores alguns episódios marcantes da vivência familiar.