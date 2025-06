Revelamos a «grande surpresa» de Maria Botelho Moniz. E não é o que está a pensar...

Em modo artista: Maria Botelho Moniz 'explode' a Internet com as fotos mais fofas de sempre do filho Vicente

Maria Botelho Moniz vai ser a apresentadora do próximo Big Brother Verão e esteve esta manhã no programa «Dois às 10» da TVI para falar sobre este desafio e não só.

«O consensual é perigoso, porque o consensual ao primeiro tropeção, é ‘bem tínhamos a expectativa e lá vai ladeira abaixo, afinal não era nada disto’», começou por referir Maria Botelho Moniz sobre o facto de o público querer muito que ela ocupasse este lugar.

Depois, a apresentadora, de 41 anos, revelou aquela que foi a maior surpresa em todo este processo: «Mas para mim a grande surpresa disto tudo, mais do que me terem chamado, mais do que conhecer o que vai ser este Big Brother Verão, foi a reação das pessoas».

«Tem sido uma onda de mensagens positivas. Eu não estou a dar vazão às mensagens, queria mesmo responder a toda a gente e não estou a conseguir. Mas estou a sentir que as pessoas estão comigo», acrescentou Maria Botelho Moniz, radiante com este novo desafio.

Tudo o que já se sabe sobre o Big Brother Verão

O Brother Verão estreia no dia 30 de junho. No dia anterior, dia 29, chega ao fim a atual edição do Big Brother 2025.

Maria Botelho Moniz foi a escolhida para assumir o papel de apresentadora deste formato especial: «Maria Botelho Moniz vai ser a apresentadora do Big Brother Verão, que estreia este mês. O novo reality show estará no ar até setembro. Neste momento decorre o casting para os concorrentes, já em fase de conclusão».

Com uma energia descontraída e ambiente de verão, a nova edição do Big Brother aposta num formato inovador e dinâmico: alguns participantes poderão entrar apenas por alguns dias, mas com poderes especiais capazes de alterar a dinâmica da casa. Influenciadores e figuras públicas poderão fazer parte do elenco.

Com um cenário preparado para o espírito do verão incluindo piscina, festas, sunsets, bóias e até geleiras —, o «BB Verão» promete manter a essência competitiva do formato clássico, com nomeações difíceis, expulsões dramáticas e a habitual luta pelo título de vencedor.

Apesar do ambiente festivo, a competição será intensa e nem todos terão direito a férias prolongadas. Acompanhe por aqui todas as novidades ao minuto.