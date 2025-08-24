O ‘sol’ do Big Brother Verão: Maria Botelho Moniz brilha em look amarelo. E os detalhes impressionam

Já está no ar mais uma gala do Big Brother Verão e chegou o sol: Maria Botelho Moniz arrasou no look escolhido para apresentar mais uma gala, brilhando em tons de amarelo.

A apresentadora optou por um conjunto do 'Atelier Prata' e irradia luz, fazendo lembrar o sol desta edição. Para completar o look deslumbrante, Maria Botelho Moniz apostou nos detalhes, com jóias Swarovski em tons de prata.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja este look de cortar a respiração, de Maria Botelho Moniz. Veja também outros looks da apresentadora.