O ‘sol’ do Big Brother Verão: Maria Botelho Moniz brilha em look amarelo. E os detalhes impressionam

22:54
Euforia em estúdio: Já conhecemos a primeira concorrente salva da noite - Big Brother
01:15

Euforia em estúdio: Já conhecemos a primeira concorrente salva da noite

22:50
Emoção ao rubro: Kina chora em direto e o namorado também, lavado em lágrimas - Big Brother
01:27

Emoção ao rubro: Kina chora em direto e o namorado também, lavado em lágrimas

22:48
'Eu Sou Kina': A novela da vida da concorrente dentro do Big Brother que vai de bolos a bruxarias - Big Brother
03:11

'Eu Sou Kina': A novela da vida da concorrente dentro do Big Brother que vai de bolos a bruxarias

22:42
Miranda põe a 'boca no trombone' e começa barraco com Ana Duarte: «Andas a dar palmadinhas no rabo do Viriato» - Big Brother
02:26

Miranda põe a 'boca no trombone' e começa barraco com Ana Duarte: «Andas a dar palmadinhas no rabo do Viriato»

22:36
«A Ana Duarte é uma mulher incrível...»: Viriato tece comentários inesperados sobre a concorrente - Big Brother
01:44

«A Ana Duarte é uma mulher incrível...»: Viriato tece comentários inesperados sobre a concorrente

22:28
«Quem é que consegue namorar um homem destes?»: Viriato assiste a imagens inéditas e ouve Ana Duarte a falar de si - Big Brother
02:53

«Quem é que consegue namorar um homem destes?»: Viriato assiste a imagens inéditas e ouve Ana Duarte a falar de si

22:19
Afonso está disposto a cortar ligação com Jéssica por causa de Miranda? A ex assiste a tudo de camarote - Big Brother
02:24

Afonso está disposto a cortar ligação com Jéssica por causa de Miranda? A ex assiste a tudo de camarote

22:15
'Verão e Ciúme': A novela das 9 que envolve o triângulo amoroso da casa - Big Brother
03:20

'Verão e Ciúme': A novela das 9 que envolve o triângulo amoroso da casa

22:09
Ao festejar vitória, Catarina Miranda toca em Viriato Quintela e esta afasta-a e... limpa-se - Big Brother
01:00

Ao festejar vitória, Catarina Miranda toca em Viriato Quintela e esta afasta-a e... limpa-se

22:01
«Caladinha! Tu não falas da minha filha»: Nervoso, Viriato 'passa-se' em direto com Miranda - Big Brother
01:12

«Caladinha! Tu não falas da minha filha»: Nervoso, Viriato 'passa-se' em direto com Miranda

21:55
O ‘sol’ do Big Brother Verão: Maria Botelho Moniz brilha em look amarelo. E os detalhes impressionam - Big Brother

O ‘sol’ do Big Brother Verão: Maria Botelho Moniz brilha em look amarelo. E os detalhes impressionam

21:55
«Esta amostra de homem que puseram aqui (...) Tu tens uma filha em casa»: Miranda em ataque cerrado a Viriato - Big Brother
01:43

«Esta amostra de homem que puseram aqui (...) Tu tens uma filha em casa»: Miranda em ataque cerrado a Viriato

21:50
«Não admito que nos chamem filhos da...»: Miranda começa a gala a disparar e a voz até treme - Big Brother
01:07

«Não admito que nos chamem filhos da...»: Miranda começa a gala a disparar e a voz até treme

21:46
Mais deslumbrante do que nunca: Maria Botelho Moniz arrasa em mais uma gala do Big Brother Verão - Big Brother

Mais deslumbrante do que nunca: Maria Botelho Moniz arrasa em mais uma gala do Big Brother Verão

21:44
'Má língua' e conflitos: Estes foram os momentos mais tensos da semana no Big Brother - Big Brother
02:44

'Má língua' e conflitos: Estes foram os momentos mais tensos da semana no Big Brother

21:41
Bem-vindos à TV BB: Ao tomar decisão, a líder decide dividir Miranda e Afonso - Big Brother
02:08

Bem-vindos à TV BB: Ao tomar decisão, a líder decide dividir Miranda e Afonso

21:37
Big Brother começa a noite com surpresa inesperada: O que estará reservado aos concorrentes? - Big Brother
01:26

Big Brother começa a noite com surpresa inesperada: O que estará reservado aos concorrentes?

19:30
Mistério e grandes revelações: Isto é o que reserva mais uma gala do Big Brother Verão - Big Brother

Mistério e grandes revelações: Isto é o que reserva mais uma gala do Big Brother Verão

18:37
Bruna irredutível contra Miranda «Não deixam aproveitar o último dia» - Big Brother
03:14

Bruna irredutível contra Miranda «Não deixam aproveitar o último dia»

18:31
Miranda volta a falar da mãe de Viriato. Veja a reação do concorrente - Big Brother
02:59

Miranda volta a falar da mãe de Viriato. Veja a reação do concorrente

18:14
Estalou o verniz entre Daniela Santos e a tia de Afonso. E esta é a frase de que todos falam - Big Brother

Estalou o verniz entre Daniela Santos e a tia de Afonso. E esta é a frase de que todos falam

17:43
Revolta sem fim. Ana não deixa escapar nada em relação à dupla Afonso e Catarina - Big Brother
01:10

Revolta sem fim. Ana não deixa escapar nada em relação à dupla Afonso e Catarina

17:42
«O Afonso é uma criança»: concorrentes tecem duras críticas ao militar - Big Brother
02:27

«O Afonso é uma criança»: concorrentes tecem duras críticas ao militar

17:40
Revolta pela manhã: «Não vim para o Big Brother para ser criada de ninguém» - Big Brother
01:07

Revolta pela manhã: «Não vim para o Big Brother para ser criada de ninguém»

22:48
«Estás a aleijar-me o braço!»: Noite de cinema começa mal entre Jéssica e Miranda - Big Brother
01:45

«Estás a aleijar-me o braço!»: Noite de cinema começa mal entre Jéssica e Miranda

O 'sol' do Big Brother Verão: Maria Botelho Moniz brilha em look amarelo. E os detalhes impressionam

  Big Brother
  Há 1h e 4min
O ‘sol’ do Big Brother Verão: Maria Botelho Moniz brilha em look amarelo. E os detalhes impressionam - Big Brother

Maria Botelho Moniz está deslumbrante em mais uma gala do Big Brother Verão.

está no ar mais uma gala do Big Brother Verão e chegou o sol: Maria Botelho Moniz arrasou no look escolhido para apresentar mais uma gala, brilhando em tons de amarelo. 

A apresentadora optou por um conjunto do 'Atelier Prata' e irradia luz, fazendo lembrar o sol desta edição. Para completar o look deslumbrante, Maria Botelho Moniz apostou nos detalhes, com jóias Swarovski em tons de prata. 

 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja este look de cortar a respiração, de Maria Botelho Moniz. Veja também outros looks da apresentadora. 

