Tem uma festa e quer surpreender? Maria Botelho Moniz ensina a fazer o gigante bolo de gomas viral

Maria Botelho Moniz fez um bolo gigante de gomas para entregar diretamente aos concorrentes do Big Brother Verão, na semana passada. Agora, revela o segredo por trás da confeção do bolo, que teve a ajuda imprescindível do noivo, Pedro Bianchi Prata.

«O bolo de gomas foi viral mas não vos escondo nenhum segredo 🍭», começou por referir a apresentadora do Bog Brother Verão, numa partilha na sua página de Instagram.

Depois, Maria Botelho Moniz revelou os ingredientes: «Só precisam de bases de esferovite (neste caso coladas umas às outras com fita dupla face), papel de alumínio (para as gomas não estarem em contacto com as bases), palitos e muuiiitttaaasss gomas!🍬»

«Um obrigada especial ao Pedro Bianchi Prata (noivo e pai do filho, Vicente) que esteve horas ao meu lado a espetar palitos em cada goma que lhe ia despejando à frente 😆», rematou Maria Botelho Moniz.

Recorde o momento em que Maria Botelho Moniz entrou na casa com o bolo: