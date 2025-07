O que não viu na TV: Descobrimos o ritual secreto de Maria Botelho Moniz antes das galas

Maria Botelho Moniz volta a encantar os fãs do Big Brother Verão, desta vez com um momento descontraído e cheio de boa disposição nos bastidores. Não foi o look deslumbrante nem a condução irrepreensível da gala que mais se destacou este domingo, 27 de julho, mas sim a sua espontaneidade fora do ar.

Num vídeo partilhado pela TVI no Instagram, vemos a apresentadora a poucos minutos de entrar em direto, a dar verdadeiros "abanicos", a brincar com a equipa e até a rezar em tom bem-disposto. Entre gargalhadas e rituais para aliviar a tensão, o ambiente nos bastidores é leve e contagiante. No final, ouve-se o público em estúdio a aplaudir e a gritar o nome de Maria, numa demonstração clara de carinho.

A naturalidade do momento conquistou os seguidores, que não pouparam elogios nas redes sociais:

«MARAVILHOSA 😍😍😍 A MINHA PREFERIDA 😂»

«A mais especial e encantadora apresentadora ❤️❤️❤️»

«Não existem palavras para descrever a extraordinária @mariabotelhomoniz ❤️ merece o Mundo !!!!»

Veja aqui o vídeo que tem estado a dar que falar: