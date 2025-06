Maria Botelho Moniz brilha na estreia do Big Brother Verão com um look clássico e elegante

Com a estreia da nova edição do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz assume pela primeira vez a apresentação deste formato, destacando-se pelo seu estilo irrepreensível. A apresentadora marcou presença com um fato preto de corte clássico, complementado por uma gola branca que conferiu um toque de sofisticação ao visual.

O cabelo solto e liso acentuou a elegância do conjunto, enquanto a franja cuidadosamente presa valorizou as jóias selecionadas para esta ocasião especial. Para completar o look, Maria escolheu sapatos refinados, decorados com uma fita prateada, que acrescentaram um detalhe de glamour ao conjunto.

Este visual confirma a postura distinta da apresentadora numa estreia que já está a gerar grande expectativa entre os fãs do programa.

