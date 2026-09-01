Quem é a «irmã» de Maria Botelho Moniz que marca presença em todas as galas do Big Brother? As parecenças impressionam

Há uma presença que se tornou familiar para quem acompanha as galas dos reality shows da TVI e que, nos últimos anos, tem chamado cada vez mais a atenção pelas semelhanças com Maria Botelho Moniz. E não só. Nas redes sociais, soma mais de 13 mil seguidores.

Trata-se de Ana Rita Vassalo, repórter digital do Big Brother, de 26 anos. A jovem tem presença assídua nas emissões relacionadas com os realitys shows da TVI, desde 2024. A aparência das duas tem sido frequentemente comentada pelo público, ao ponto de Ana Rita ser vista por alguns espectadores como uma espécie de «irmã» desconhecida da apresentadora.

As semelhanças entre ambas não passam apenas pelos traços físicos. Maria Botelho Moniz e Ana Rita Vassalo partilham também o gosto pelo motocross, uma paixão que faz parte dos interesses das duas. Ora veja os vídeos que o comprovam:

Duas mulheres ligadas à comunicação

Outro dos pontos em comum está precisamente na área profissional. Maria Botelho Moniz construiu uma carreira ligada à televisão e à apresentação, enquanto Ana Rita Vassalo, também formada em apresentação de televisão, trabalha na área enquanto repórter digital dos reality shows da TVI.

A presença da repórter nas galas e nos conteúdos digitais dos programas tornou-se, assim, cada vez mais habitual para os espectadores dos reality shows.

Com o passar do tempo, as parecenças físicas entre as duas têm ganho maior destaque junto dos fãs do formato, que não deixam passar despercebida a semelhança sempre que ambas surgem associadas ao universo da TVI.

Apesar de não existir qualquer relação familiar entre as duas, a combinação entre a aparência, a paixão pelo motocross e a ligação à comunicação acabou por criar uma curiosa coincidência.