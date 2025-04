Churrasco à luz das velas e momentos especiais. Foi assim que Maria Botelho Moniz viveu o apagão

Tal como todos os portugueses, Maria Botelho Moniz viveu o apagão, que esta segunda-feira, dia 28 de abril, colocou Portugal, e também Espanha, às escuras durante várias horas. A apresentadora da TVI aproveitou para viver tempos especiais em família. Numa publicação partilhada no Instagram, Maria Botelho Moniz, de 41 anos, revelou várias fotografias sobre vários momentos do apagão, onde é possível ver que passou horas especiais com o filho Vicente, mas também com o noivo, Pedro Bianchi e Prata.

Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata fizeram um churrasco, acenderam velas pela casa e brincaram muito com vicente.

Percorra a galeria e veja o retrato de como Maria Botelho Moniz viveu o apagão.

O momento viral de Maria Botelho Moniz no Big Brother

Maria Botelho Moniz é protagonista de um momento viral no Big Brother. Durante o "Especial" do Big Brother, transmitido esta sexta-feira 25 de abril, Igor Rodriguez acabou por se esquecer de que estava em direto e deixou escapar alguns palavrões em plena emissão. O Big Brother rapidamente alertou: "Atenção à linguagem imprópria!"

De regresso ao estúdio, Maria Botelho Moniz não deixou passar o momento em branco e, entre o sério e a brincadeira, comentou: "Há pimenta na casa? Vá lá à cozinha pôr pimenta na língua! Estamos em direto e isto é um programa familiar."

A apresentadora, em tom divertido mas firme, ainda acrescentou: "A dizer palavras feias no meu direto?", desanuviando o momento com a sua habitual boa disposição.