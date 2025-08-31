Gala do Big Brother Verão arranca com surpresa emocionante do filho de Maria Botelho Moniz

Estas são talvez as imagens mais amorosas do bebé de Maria Botelho Moniz

A gala deste domingo do Big Brother Verão começou com um dos momentos mais emocionantes da noite. Maria Botelho Moniz, 41 anos, que conduz a emissão, foi surpreendida por uma mensagem muito especial do filho, Vicente.

Logo no arranque da gala, ouviu-se um pequeno áudio que deixou a apresentadora visivelmente comovida: «Olá Big Brother. Arrasa mãe».

Veja o momento em vídeo:

Perante as palavras ternurentas do filho, Maria Botelho Moniz não conseguiu esconder a emoção, deixando transparecer um brilho no olhar que contagiou todos os que acompanhavam a emissão em direto.

Este gesto inesperado marcou de forma única o início da noite, lembrando ao público que, por detrás das câmaras e do ritmo intenso da televisão, há também espaço para momentos de ternura e família.

Veja, em baixo, uma das publicações mais recentes da apresentadora com o filho.

Acompanhe tudo o que acontece na gala de hoje do Big Brother Verão!