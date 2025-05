Um bebé autónomo. Filho de Maria Botelho Moniz surpreende ao ir buscar o leite sozinho

Esta sexta-feira, 30 de maio de 2025, Bianchi Prata, companheiro de Maria Botelho Moniz, apresentadora da TVI, partilhou um momento ternurento do filho, Vicente, que está a conquistar as redes sociais.

O vídeo, publicado nas primeiras horas da manhã, já soma milhares de visualizações e comentários enternecidos. No registo, o piloto e empresário pergunta ao bebé: «Quer leitinho?», ao que Vicente, bem-disposto, responde com ações — vai a andar buscar o biberão de leite sozinho, com um sorriso encantador.

Entre risos, Bianchi ainda lança em tom de brincadeira: «Não se diz obrigada ao pai?» O bebé continua o seu passeio pela casa e acaba por encontrar também o cão da família, num momento que arrancou suspiros dos seguidores.

A ternura do vídeo não passou despercebida aos fãs, que deixaram mensagens como: «O melhor vídeo que vamos ver hoje na internet 🥰», «Que fofinho ❤️», «Coisa mais fofa, já se está a tornar um rapaz autónomo ❤️😍😍» e «Que maravilha de menino, fico totalmente rendida a vê-lo 💙👶».

Vicente, filho de Bianchi Prata e da apresentadora da TVI, continua a conquistar os corações dos portugueses sempre que surge nas redes sociais — e este vídeo é prova disso.

