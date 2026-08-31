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Da estreia à apresentadora e aos concorrentes: Tudo o que já se sabe sobre o novo Big Brother All Stars

  • Filipa Silva
Da estreia à apresentadora e aos concorrentes: Tudo o que já se sabe sobre o novo Big Brother All Stars - Big Brother
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Resumimos todas as informações mais importantes sobre o novo Big Brother All Stars, que está quase a chegar à TVI.

A TVI prepara uma edição muito especial de um dos reality shows mais populares do país. O Big Brother All Stars estreia já em setembro e promete reunir na casa mais vigiada de Portugal alguns dos concorrentes mais marcantes da história do formato.

26 anos depois da estreia do primeiro Big Brother em Portugal, a estação aposta numa edição que pretende colocar frente a frente "os melhores dos melhores", num jogo com novas regras, poderes inéditos e muita competição.

Resumimos agora tudo o que já se sabe sobre esta nova edição:

Estreia a 6 de setembro

O Big Brother All Stars chega à TVI no dia 6 de setembro, dando início a uma competição que vai recuperar antigos protagonistas do reality show.

Apesar de serem concorrentes com experiência no formato, a TVI promete que estes vão encontrar uma dinâmica diferente daquela a que estão habituados. O facto de já conhecerem o jogo não significa, por isso, que tenham vantagem sobre os restantes.

Maria Botelho Moniz assume a apresentação

A condução desta edição especial estará a cargo de Maria Botelho Moniz, que atualmente apresenta o Big Brother Verão.

A apresentadora mantém-se, assim, ligada ao reality show da TVI e prepara-se para assumir um novo desafio no formato. Maria Botelho Moniz revelou também que já sabe quem vai entrar na casa mais vigiada do país, estando a par dos nomes que vão integrar o elenco.

Sete vencedores e alguns finalistas

Uma das informações já reveladas pela apresentadora diz respeito à composição do elenco.

O Big Brother All Stars vai contar com sete vencedores de edições anteriores, aos quais se vão juntar alguns finalistas.

A identidade dos concorrentes ainda não foi oficialmente divulgada, mas a confirmação dos sete vencedores aumenta a expectativa em torno da estreia. O elenco deverá reunir jogadores com diferentes experiências no formato e personalidades que ficaram na memória dos espectadores.

Será, por isso, um reencontro entre concorrentes que já provaram saber jogar e que regressam agora à casa com novas motivações e um objetivo comum: conquistar o título máximo.

A luta pelo derradeiro título

Maria Botelho Moniz explicou também aquilo que distingue esta edição de um Desafio Final.

Segundo a apresentadora, o Big Brother All Stars representa a luta pelo derradeiro título dos "melhores dos melhores". Esse será o grande objetivo da competição.

Ao contrário de um Desafio Final, que junta antigos concorrentes numa nova oportunidade de jogo, o Big Brother All Stars pretende reunir aqueles que mais se destacaram ao longo da história do formato, incluindo vencedores e finalistas.

A competição ganha, assim, uma dimensão especial: não estará apenas em causa vencer mais uma edição, mas provar quem é, afinal, o melhor entre os melhores.

Experiência não significa vantagem

Os concorrentes que vão entrar na casa já conhecem as regras, as estratégias e as dificuldades associadas ao Big Brother. No entanto, a TVI promete que o conhecimento adquirido ao longo das respetivas edições não será suficiente para garantir vantagem.

Os jogadores terão de se adaptar a novas regras e novas dinâmicas, num jogo em que aquilo que funcionou no passado poderá não resultar desta vez.

A experiência poderá ajudar, mas a capacidade de adaptação, a estratégia e a leitura dos adversários serão fundamentais.

Novos poderes e regras inesperadas

Uma das principais novidades desta edição passa pela introdução de poderes nunca antes vistos no jogo.

Mais importante do que conquistar estas vantagens será saber utilizá-las no momento certo. Uma decisão pode alterar completamente o equilíbrio dentro da casa e mudar o rumo da competição.

A TVI promete ainda várias alterações na dinâmica do programa e deixa um aviso aos fãs: quem pensa que já conhece todas as regras do Big Brother deverá preparar-se para ser surpreendido.

Estratégia, alianças e rivalidades

Com sete vencedores e vários finalistas reunidos no mesmo espaço, a estratégia deverá estar no centro do jogo.

As alianças, rivalidades e decisões estratégicas poderão começar desde o primeiro minuto. Todos os concorrentes chegam à casa com experiência e, sobretudo, com conhecimento sobre a importância de construir relações, proteger aliados e escolher cuidadosamente os seus adversários.

O reencontro de personalidades que já protagonizaram momentos marcantes no programa poderá também criar novas rivalidades ou recuperar conflitos do passado.

Uma edição especial 26 anos depois

O Big Brother All Stars pretende, assim, ser muito mais do que uma nova edição do reality show. É uma celebração dos 26 anos de Big Brother em Portugal e uma oportunidade para reunir alguns dos concorrentes que mais marcaram a história do formato.

Com sete vencedores, alguns finalistas, novos poderes, regras inesperadas e a luta pelo derradeiro título, a TVI promete uma competição onde ninguém poderá dar o jogo por garantido.

A 6 de setembro, a casa mais vigiada do país volta a abrir as portas. Desta vez, para descobrir quem merece ser coroado como o melhor entre os melhores.

Recorde os vencedores da era mais recente do Big Brother:

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Temas: Maria Botelho Moniz Big Brother All Stars Estreia 6 de setembro Sete vencedores Melhores dos melhores

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