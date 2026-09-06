De visual renovado e com entrada triunfal: Maria Botelho Moniz brilha na estreia do BB All Stars

Maria Botelho Moniz não podia ter escolhido melhor forma para dar início ao Big Brother All Stars. Na estreia do reality show da TVI, a apresentadora surgiu com um look deslumbrante e protagonizou uma entrada triunfal, deixando todos os olhares centrados em si.

Vestida de vermelho, Maria apareceu em palco com um visual elegante e arrojado. O vestido, de corte assimétrico e com uma longa cauda, destacou-se pelo volume e pelo brilho, enquanto a apresentadora completou o look com umas sandálias de salto e acessórios discretos.

Mas foi a forma como entrou em estúdio que acabou por tornar o momento ainda mais especial. Maria Botelho Moniz surgiu suspensa numa estrela dourada, perante um cenário repleto de luzes e efeitos pirotécnicos, numa entrada digna de uma grande estreia.

Sorridente e visivelmente feliz, a apresentadora mostrou-se preparada para assumir o desafio de conduzir mais uma edição do reality show. A produção apostou forte no impacto visual e Maria correspondeu, transformando a sua chegada num dos grandes momentos do arranque do Big Brother All Stars.

Nas redes sociais, o look não deverá passar despercebido, com a apresentadora a receber certamente muitos elogios pela escolha para esta noite especial. Aos comandos do programa, Maria Botelho Moniz tem pela frente uma edição que promete ser marcada por fortes personalidades, reencontros e muita polémica.

E, pelo menos na estreia, a apresentadora entrou em grande estilo.