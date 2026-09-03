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Maria Botelho Moniz "abre o jogo" sobre quem vai entrar no «Big Brother All Stars»: «O facto de os conhecer...»

  • Ana Ribeiro
Maria Botelho Moniz "abre o jogo" sobre quem vai entrar no «Big Brother All Stars»: «O facto de os conhecer...» - Big Brother
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Maria Botelho Moniz já tem os olhos postos no «Big Brother All Stars». A apresentadora conhece bem os concorrentes que vão entrar na casa e garante saber exatamente como puxar pelo lado mais competitivo de cada um.

Maria Botelho Moniz prepara-se para trocar um desafio por outro. A apresentadora está a poucas horas de conduzir a grande final do «Big Brother Verão» e, apenas dois dias depois, assume o comando do aguardado «Big Brother All Stars».

Em entrevista à «TV Guia», a apresentadora falou sobre a nova edição e revelou que o facto de já conhecer os concorrentes que vão regressar à casa mais vigiada do país poderá ser uma vantagem na forma como conduz o programa.

«O facto de os conhecer e de conhecer as suas histórias de vida e os seus percursos dentro dos programas dá-me um histórico que faz com que tudo ande mais rápido», explicou.

Com antigos concorrentes novamente em jogo, a apresentadora sabe também quais os pontos certos para provocar reações e estimular a competição dentro da casa: «Estou muito mais solta e à vontade porque sei exatamente onde tocar para mexer com eles e para puxar pelo lado deles mais competitivo», revelou.

As palavras de Maria Botelho Moniz aumentam ainda mais a expectativa em torno do «Big Brother All Stars», uma edição que promete recuperar antigos protagonistas do formato e colocá-los novamente à prova.

Big Brother All Stars promete recorde do mundo e «furacões icónicos»: Maria Botelho Moniz revela detalhes bombásticos

Maria Botelho Moniz não ficou por aqui e avançou ainda mais pormenores sobre o que os telespectadores podem esperar desta edição especial:

«Temos um recorde do mundo, uns quantos furacões icónicos e vamos trazer muitas dinâmicas de jogo novas que podem dar muito poder a quem as conquistar.»

A apresentadora sublinhou ainda o peso histórico deste projeto, recordando os 26 anos de reality shows na TVI e os concorrentes que, ao longo desse percurso, se tornaram verdadeiros ícones junto do público:

De 15 finalistas, 7 são vencedores de vários realitys da TVI.

Com estas declarações, Maria Botelho Moniz alimenta a expectativa em torno do Big Brother All Stars, que junta, pela primeira vez, alguns dos concorrentes mais marcantes da história dos realities da TVI.

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Temas: Maria Botelho Moniz Big Brother All Stars

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