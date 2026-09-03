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Maria Botelho Moniz quebra o silêncio sobre os concorrentes do BB All Stars: «Nem sei se posso dizer»

  • Filipa Silva
Maria Botelho Moniz quebra o silêncio sobre os concorrentes do BB All Stars: «Nem sei se posso dizer» - Big Brother
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A apresentadora contou tudo o que pode sobre esta nova edição.

Maria Botelho Moniz já levantou a ponta do véu sobre o que os espectadores podem esperar do novo ‘Big Brother All Stars’. À margem da apresentação da nova grelha da TVI, a apresentadora falou ao digital do canal sobre os concorrentes e deixou algumas pistas sobre a dinâmica da nova edição.

Apesar de não revelar nomes, Maria Botelho Moniz garante que os participantes escolhidos são jogadores experientes e que haverá novidades capazes de mudar completamente o rumo do jogo.

«Eu estava agora a dizer, nem sei se posso dizer, que há elementos novos na perspetiva de jogo», começou por revelar. A apresentadora explicou que, apesar de continuar a ser um reality show marcado pelas emoções, serão introduzidas novas ferramentas que poderão provocar «reviravoltas muito fortes».

E deixou um aviso: «Todos eles são muito astutos, todos eles são muito genuínos, mas ao mesmo tempo muito perspicazes em termos de jogo». Para Maria Botelho Moniz, será particularmente interessante perceber como cada concorrente reage quando tiver «uma coisinha extra» nas mãos e puder usar esse trunfo a seu favor.

A apresentadora também explicou o significado de ‘All Stars’ nesta nova edição. «São os melhores dos melhores», afirmou, embora ressalve que existem várias formas de interpretar essa escolha: podem ser vencedores, finalistas ou simplesmente concorrentes que se tornaram figuras marcantes e inesquecíveis dos reality shows.

«All Stars para mim significa aqueles que de facto se tornaram estrelas junto do público», explicou.

E parece que a TVI está preparada para surpreender. Maria Botelho Moniz garante que haverá regressos muito aguardados, mas também nomes que os espectadores dificilmente imaginariam ver novamente num reality show.

«Há algumas presenças que o público quer muito que poderá ter lá e há algumas presenças que o público acha que não é possível estarem e estarão e algumas pessoas que nem passa pela cabeça que estarão lá e marcam presença», revelou.

Sem querer estragar as surpresas, a apresentadora deixou apenas uma garantia: «Vamos ter regressos muito bons!»

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Temas: Maria Botelho Moniz Big Brother All Stars Concorrentes

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