Ao Minuto

16:11
Maria Botelho Moniz revela detalhes sobre concorrentes do Big Brother All Stars: «Estão lá os três» - Big Brother

Maria Botelho Moniz revela detalhes sobre concorrentes do Big Brother All Stars: «Estão lá os três»

11:18
Emoção sem fim. Vanessa fica em lágrimas ao ouvir as palavras do Big para Boris - Big Brother
01:49

Emoção sem fim. Vanessa fica em lágrimas ao ouvir as palavras do Big para Boris

11:15
Dedicatória de Big para Ana Luísa deixa qualquer um emocionado: «Brindemos à mulher...» - Big Brother
02:47

Dedicatória de Big para Ana Luísa deixa qualquer um emocionado: «Brindemos à mulher...»

11:13
«A nossa história começa a aproximar-se do fim»: Big fala para os finalistas - Big Brother
03:29

«A nossa história começa a aproximar-se do fim»: Big fala para os finalistas

11:06
«Carinho, proteção e cumplicidade»: Ao dedicar palavras a Nuno, Big não esquece o papel de Sara no seu jogo - Big Brother
02:15

«Carinho, proteção e cumplicidade»: Ao dedicar palavras a Nuno, Big não esquece o papel de Sara no seu jogo

10:58
«Porto de abrigo»: A dedicatória de Big que deixou sara visivelmente emocionada - Big Brother
03:17

«Porto de abrigo»: A dedicatória de Big que deixou sara visivelmente emocionada

10:25
«Será para sempre vossa a minha casa»: 'Big' fala para os concorrentes e é impossível não ficar emocionado - Big Brother
13:01

«Será para sempre vossa a minha casa»: 'Big' fala para os concorrentes e é impossível não ficar emocionado

10:21
«Brindemos à mulher que aprendeu»: Vanessa fica em lágrimas ao ouvir as palavras de 'Big' - Big Brother
02:39

«Brindemos à mulher que aprendeu»: Vanessa fica em lágrimas ao ouvir as palavras de 'Big'

10:18
Lavado em lágrimas. João não esconde emoção ao ouvir a voz do Big Brother: «Foi sentir» - Big Brother
02:08

Lavado em lágrimas. João não esconde emoção ao ouvir a voz do Big Brother: «Foi sentir»

22:35
Tenso: Sara tem queda gigante logo após o Especial e deixa os colegas em choque - Big Brother
01:56

Tenso: Sara tem queda gigante logo após o Especial e deixa os colegas em choque

22:34
Big Brother surpreende Maria Botelho Moniz e a sua equipa com mensagem emocionante - Big Brother
01:19

Big Brother surpreende Maria Botelho Moniz e a sua equipa com mensagem emocionante

22:31
Maria Botelho Moniz dá grande novidade aos concorrentes e deixa-os de boca aberta - Big Brother
01:14

Maria Botelho Moniz dá grande novidade aos concorrentes e deixa-os de boca aberta

22:25
Finalistas veem as VT’s de abertura e as reações são imperdíveis. Veja o momento na íntegra - Big Brother
17:44

Finalistas veem as VT’s de abertura e as reações são imperdíveis. Veja o momento na íntegra

22:11
Finalistas fazem balanço positivo da experiência no Big Brother. Veja os testemunhos - Big Brother
06:45

Finalistas fazem balanço positivo da experiência no Big Brother. Veja os testemunhos

19:42
Áudio do pai deixa Vanessa a chorar baba e ranho: «Para mim foi a mensagem mais bonita» - Big Brother
01:59

Áudio do pai deixa Vanessa a chorar baba e ranho: «Para mim foi a mensagem mais bonita»

19:40
Hilariante: Big testa a memória dos concorrentes com um Quizz do Big Brother Verão - Big Brother
03:45

Hilariante: Big testa a memória dos concorrentes com um Quizz do Big Brother Verão

19:35
Quem merece vencer? Descubra as opiniões dos fãs do formato - Big Brother
02:24

Quem merece vencer? Descubra as opiniões dos fãs do formato

19:33
Maria Botelho Moniz quebra o silêncio sobre os concorrentes do BB All Stars: «Nem sei se posso dizer» - Big Brother

Maria Botelho Moniz quebra o silêncio sobre os concorrentes do BB All Stars: «Nem sei se posso dizer»

19:33
Inédito: Concorrentes deixam rivalidades de lado e mostram-se mais unidos do que nunca - Big Brother
03:08

Inédito: Concorrentes deixam rivalidades de lado e mostram-se mais unidos do que nunca

19:29
Demorou mas conseguiram: Sara e Ventura fazem as pazes e admitem gostar um do outro - Big Brother
04:26

Demorou mas conseguiram: Sara e Ventura fazem as pazes e admitem gostar um do outro

19:22
"Superação": a palavra que une Nuno e Sara. Os concorrentes declaram-se um ao outro - Big Brother
04:17

"Superação": a palavra que une Nuno e Sara. Os concorrentes declaram-se um ao outro

19:17
«Descobri um novo eu»: Ventura fica em lágrimas ao revelar a sua evolução no programa - Big Brother
03:27

«Descobri um novo eu»: Ventura fica em lágrimas ao revelar a sua evolução no programa

19:14
Emocionada, Vanessa resume a sua estadia na casa do Big Brother Verão - Big Brother
04:17

Emocionada, Vanessa resume a sua estadia na casa do Big Brother Verão

19:09
Finalistas criticam a postura dos ex-concorrentes: «Querem aparecer às nossas custas» - Big Brother
02:48

Finalistas criticam a postura dos ex-concorrentes: «Querem aparecer às nossas custas»

18:45
Mal saiam da casa, o que vão fazer? Concorrentes revelam os primeiros planos para o exterior - Big Brother
09:28

Mal saiam da casa, o que vão fazer? Concorrentes revelam os primeiros planos para o exterior

Acompanhe ao minuto

Maria Botelho Moniz revela detalhes sobre concorrentes do Big Brother All Stars: «Estão lá os três»

  • Big Brother
Maria Botelho Moniz revela detalhes sobre concorrentes do Big Brother All Stars: «Estão lá os três» - Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

A poucos dias da estreia do Big Brother All Stars, Maria Botelho Moniz esteve à conversa com Pedro Capitão e deixou algumas pistas sobre os concorrentes que vão entrar na nova edição do reality show da TVI.

A estreia do Big Brother All Stars está marcada para o próximo domingo, 6 de setembro, e Maria Botelho Moniz já deixou algumas pistas sobre aquilo que os espectadores podem esperar da nova edição do reality show da TVI.

Durante o evento de apresentação da nova grelha da TVI, a apresentadora esteve à conversa com Pedro Capitão, numa reportagem do V+ Fama, e não escondeu a expectativa para o regresso do formato.

«Avizinha-se o maior e melhor reality show de sempre», afirmou Maria Botelho Moniz, garantindo que a nova edição vai reunir alguns dos nomes mais marcantes da história do programa.

Sem revelar diretamente a identidade dos concorrentes, a apresentadora deixou, ainda assim, várias pistas sobre o elenco escolhido: «Os mais jogadores, os mais icónicos».

Maria Botelho Moniz garantiu também que não haverá espaço para concorrentes que passem despercebidos dentro da casa. «Não há espaço para nenhuma planta», afirmou, numa referência aos participantes que tenham pouca intervenção ou protagonismo no jogo.

A apresentadora acabou ainda por deixar uma das pistas mais enigmáticas sobre o elenco. Ao recordar que, por vezes, os espectadores fazem sugestões sobre quem gostariam de ver no programa, revelou que algumas dessas escolhas já estarão asseguradas.

«Às vezes as pessoas dizem: "Eu gostava que entrasse este, este e este"... e eu penso para mim: "Estão lá os três"», confessou.

Veja a entrevista aqui:

As declarações de Maria Botelho Moniz aumentam assim a expectativa em torno da estreia do Big Brother All Stars, que acontece já este domingo, 6 de setembro, e promete juntar alguns dos concorrentes mais icónicos e jogadores das várias edições do reality show.

Junte-se ao nosso WhatsApp
Temas: Maria Botelho Moniz Big brother all stars

Relacionados

Maria Botelho Moniz quebra o silêncio sobre os concorrentes do BB All Stars: «Nem sei se posso dizer»

É oficial! Há uma nova confirmação no Big Brother All Stars e é das polémicas: «Vou arranjar sarilho»

Big Brother All Stars: Estes são os nomes mais pedidos para entrar na Casa e surpreendem

Maria Botelho Moniz "abre o jogo" sobre quem vai entrar no «Big Brother All Stars»: «O facto de os conhecer...»

Fora da Casa

De luto, famosa apresentadora mostra-se devastada após perda marcante: «Não foi suficiente»

Há 2h e 17min

Medicação e ajuda profissional: Ex-namorada de Maycon quebra o silêncio sobre o pior ano da sua vida

Hoje às 13:48

Cristina Ferreira revela novo passo na vida do filho e confessa: «Acho que tem ali a veia da mãe»

Hoje às 12:58

Declarações inéditas de Maria Botelho Moniz sobre quem vai entrar no Big Brother All Stars: «Estão lá os três»

Hoje às 11:30

Maria Botelho Moniz quebra o silêncio sobre os concorrentes do BB All Stars: «Nem sei se posso dizer»

Ontem às 19:33

Tatiana Boa Nova vive momento difícil com o filho bebé: «Coração apertado»

Ontem às 19:09
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

01:56

Tenso: Sara tem queda gigante logo após o Especial e deixa os colegas em choque

Ontem às 22:35

Tatiana Boa Nova vive momento difícil com o filho bebé: «Coração apertado»

Ontem às 19:09

Catarina Miranda muda-se para nova casa com piscina. E a decoração faz lembrar um resort de luxo

2 set, 12:55

Medicação e ajuda profissional: Ex-namorada de Maycon quebra o silêncio sobre o pior ano da sua vida

Hoje às 13:48

É oficial! Há uma nova confirmação no Big Brother All Stars e é das polémicas: «Vou arranjar sarilho»

Ontem às 18:00
Ver Mais

Notícias

Maria Botelho Moniz revela detalhes sobre concorrentes do Big Brother All Stars: «Estão lá os três»

Há 1h e 50min

De luto, famosa apresentadora mostra-se devastada após perda marcante: «Não foi suficiente»

Há 2h e 17min

Medicação e ajuda profissional: Ex-namorada de Maycon quebra o silêncio sobre o pior ano da sua vida

Hoje às 13:48

Cristina Ferreira revela novo passo na vida do filho e confessa: «Acho que tem ali a veia da mãe»

Hoje às 12:58

Maria Botelho Moniz quebra o silêncio sobre os concorrentes do BB All Stars: «Nem sei se posso dizer»

Ontem às 19:33
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

São o casal mais acarinhado do mundo dos realities. E esta declaração de amor está a comover a Internet

1 set, 16:43

Está irreconhecível! Veja a impressionante transformação desta cara conhecida após procedimento estético

1 set, 15:31

Com apenas dois anos, há uma coisa que o filho de Maria Botelho Moniz consegue fazer que a maioria das crianças da sua idade não

1 set, 14:12

Há uma tradição indispensável na família de Cristina Ferreira: Descubra qual é

1 set, 09:14

Margarida Castro e Daniel Panelo vivem momentos conturbados: «Temos problemas atrás de problemas»

30 ago, 19:53
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Cristiana Jesus revela se está solteira

Há 2 min

Cristina Ferreira faz revelação sobre "Big Brother All Stars"

Há 1h e 42min

"Big Brother All Stars": Cristina Ferreira fala sobre Marcia Soares e faz revelação sobre convite!

Há 2h e 21min

João Ricardo "muito feliz" com importante novidade!

Hoje às 13:18

Maria Botelho Moniz: "Têm sido 15 dias muito difíceis de gerir, mas está a dar-me muito gozo"

Hoje às 12:01
Ver Mais Outros Sites