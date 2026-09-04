Maria Botelho Moniz revela detalhes sobre concorrentes do Big Brother All Stars: «Estão lá os três»

A estreia do Big Brother All Stars está marcada para o próximo domingo, 6 de setembro, e Maria Botelho Moniz já deixou algumas pistas sobre aquilo que os espectadores podem esperar da nova edição do reality show da TVI.

Durante o evento de apresentação da nova grelha da TVI, a apresentadora esteve à conversa com Pedro Capitão, numa reportagem do V+ Fama, e não escondeu a expectativa para o regresso do formato.

«Avizinha-se o maior e melhor reality show de sempre», afirmou Maria Botelho Moniz, garantindo que a nova edição vai reunir alguns dos nomes mais marcantes da história do programa.

Sem revelar diretamente a identidade dos concorrentes, a apresentadora deixou, ainda assim, várias pistas sobre o elenco escolhido: «Os mais jogadores, os mais icónicos».

Maria Botelho Moniz garantiu também que não haverá espaço para concorrentes que passem despercebidos dentro da casa. «Não há espaço para nenhuma planta», afirmou, numa referência aos participantes que tenham pouca intervenção ou protagonismo no jogo.

A apresentadora acabou ainda por deixar uma das pistas mais enigmáticas sobre o elenco. Ao recordar que, por vezes, os espectadores fazem sugestões sobre quem gostariam de ver no programa, revelou que algumas dessas escolhas já estarão asseguradas.

«Às vezes as pessoas dizem: "Eu gostava que entrasse este, este e este"... e eu penso para mim: "Estão lá os três"», confessou.

Veja a entrevista aqui:

As declarações de Maria Botelho Moniz aumentam assim a expectativa em torno da estreia do Big Brother All Stars, que acontece já este domingo, 6 de setembro, e promete juntar alguns dos concorrentes mais icónicos e jogadores das várias edições do reality show.