Na véspera da estreia do Big Brother All Stars, Maria Botelho Moniz toma decisão drástica e inesperada: «Foi bom até deixar de ser»

Maria Botelho Moniz surpreendeu os seguidores na véspera da estreia do Big Brother All Stars. A apresentadora recorreu à rede social X, antigo Twitter, para anunciar que decidiu desativar temporariamente a sua conta.

«Sabendo o caos que se avizinha, desativo hoje esta conta. Vai ficar em suspenso e talvez a reative daqui a uns meses, ou talvez não», escreveu Maria Botelho Moniz, deixando os fãs surpreendidos com a decisão.

A apresentadora aproveitou ainda para agradecer o carinho recebido ao longo do tempo, bem como as fotografias e os memes partilhados pelos seguidores. «Até lá, obrigada pelo carinho, pelas fotos e pelos memes! Foi bom, até deixar de ser. Um beijinho♥️», acrescentou.

A mensagem rapidamente deu que falar, sobretudo pela proximidade com a estreia do Big Brother All Stars. Maria Botelho Moniz prepara-se para conduzir a nova edição do reality show da TVI, que reúne antigos concorrentes e promete ser marcada por fortes personalidades, reencontros e, naturalmente, muita polémica.

Apesar de não explicar diretamente o motivo que a levou a abandonar o X, a referência ao «caos que se avizinha» parece apontar para tudo aquilo que poderá acontecer nas redes sociais durante o programa. O X é uma das plataformas onde os acontecimentos do Big Brother são mais comentados, com críticas, opiniões e discussões a surgirem a cada emissão.

A decisão poderá, assim, ser uma forma de Maria Botelho Moniz se afastar temporariamente desse ambiente e evitar a exposição constante durante a nova edição.

Para já, fica a incógnita sobre se a apresentadora irá regressar à rede social. Como a própria admitiu, poderá voltar «daqui a uns meses» ou talvez não. Certo é que, poucas horas antes de dar início a mais uma aventura no universo Big Brother, Maria decidiu fechar, pelo menos por agora, essa porta.