A poucas horas da final, Maria Botelho Moniz tem confissão a fazer sobre o Big Brother Verão

Está a chegar ao fim a edição do Big Brother Verão e Maria Botelho Moniz não esconde o orgulho pelo desafio superado. A apresentadora das galas de domingo do reality show da TVI marcou presença no evento de apresentação da nova grelha da estação de Queluz de Baixo e, em conversa com os jornalistas, fez um balanço honesto desta experiência intensa.

«Fazia mais um ano de Big Brother, mas estou cansada. É um projeto muito, muito exigente. Acho que qualquer apresentador que já passou por um reality show pode confirmar isto. Mergulhei a 100%, daí estar tão cansada», começou por dizer, sublinhando o empenho total que dedicou ao formato.

Maria destacou ainda o impacto da experiência a nível profissional: «Foi exatamente o que imaginei. É uma máquina muito grande e desafiante. E é incrível, para quem gosta de televisão, ver como essa máquina é por dentro, como funciona, como as coisas são pensadas. Por vezes, quando se vê de fora, parece óbvio, mas não é assim tão óbvio. E é um orgulho ter feito parte desta equipa»

Com palavras de carinho para a equipa e para os espectadores, a comunicadora confessou sentir-se reconhecida: «Sou muito sortuda: senti que o público estava comigo desde que foi anunciado que seria eu a apresentar esta edição do Big Brother. E sinto que o público não me largou. Continuo a receber mensagens de carinho. Acho que o público ficou contente com o meu desempenho. Espero ter ficado à altura».

O apoio dos colegas de profissão também a tocou: «O público é o nosso patrão - se gosta, fico descansada. Por outro lado, ouvir profissionais de peso, que já passaram por aquele papel... O Cláudio [Ramos] disse-me palavras bonitas, a Cristina [Ferreira], o Manuel [Luís Goucha], a Júlia [Pinheiro]... São pessoas com carreiras incríveis e fico muito contente e orgulhosa».

No entanto, nem tudo foi fácil. A maior dificuldade, admitiu, foi conseguir desligar do universo do programa. «O que me consome mais é que eu ouvi as vozes deles [dos concorrentes] durante muitas horas e todos os dias. E isso suga um bocado a energia: em casa, tinha o televisor no TVI Reality; no carro, punha no telemóvel para ouvi-los; no supermercado, estava com os fones a ouvi-los... Ouvi-os o máximo de horas possível todos os dias. Acho que é o mais difícil: desligar do que se passa lá dentro e ter noção de que não estou a viver com eles», revelou Maria Botelho Moniz.

Maria Botelho Moniz sobre o Big Brother Verão: «Saio com sentimento de...»

Numa outra entrevista para o digital da TVI, Maria Botelho Moniz partilhou que este projeto foi um verdadeiro desafio pessoal e profissional, no qual aprendeu a confiar mais no seu trabalho, sabendo agora que é mais do que capaz de agarrar um projeto destes com toda a força, empenho e paixão.

Com o coração cheio, a apresentadora não escondeu a emoção ao refletir sobre os últimos meses: «Saio com sentimento de missão cumprida. Não me podia ter dedicado mais».

Maria levantou ainda o véu sobre a grande final, que se realiza já esta sexta-feira, 12 de setembro, no Parque dos Poetas, em Oeiras: «Estamos à espera de milhares de pessoas», revelou, prometendo uma noite emocionante e memorável.

Veja a entrevista completa:

O Big Brother Verão despede-se do público hoje, sexta-feira, dia 12 de setembro, com a grande final a realizar-se no Parque dos Poetas, em Oeiras.

