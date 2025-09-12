Ao Minuto

18:51
Grande Final do Big Brother Verão: portas prestes a abrir e fãs em fila desde ontem - Big Brother
01:50

Grande Final do Big Brother Verão: portas prestes a abrir e fãs em fila desde ontem

18:44
Pazes e juras de amor: Veja o momento entre Miranda e Afonso - Big Brother
02:49

Pazes e juras de amor: Veja o momento entre Miranda e Afonso

18:40
Avó de Catarina Miranda fala sobre a neta: «Ela vai apanhar uma grande desilusão quando sair» - Big Brother
07:51

Avó de Catarina Miranda fala sobre a neta: «Ela vai apanhar uma grande desilusão quando sair»

18:38
E se Cristina Ferreira fosse concorrente? Apresentadora surpreende com confissão sobre o Secret Story - Big Brother

E se Cristina Ferreira fosse concorrente? Apresentadora surpreende com confissão sobre o Secret Story

18:28
Na véspera da grande final, Miranda e Afonso estão de costas voltadas - Big Brother
03:43

Na véspera da grande final, Miranda e Afonso estão de costas voltadas

18:23
Bruna e Marta Cruz já se estão a preparar para a grande final do Big Brother Verão e contam tudo - Big Brother
03:35

Bruna e Marta Cruz já se estão a preparar para a grande final do Big Brother Verão e contam tudo

18:17
«Sinto que cortamos o cordão»: mãe de Jéssica Vieira desabafa - Big Brother
01:30

«Sinto que cortamos o cordão»: mãe de Jéssica Vieira desabafa

18:12
Os concorrentes acordaram com as palavras mais bonitas do Big Brother. Veja aqui - Big Brother
01:38

Os concorrentes acordaram com as palavras mais bonitas do Big Brother. Veja aqui

18:10
A poucas horas da final, Maria Botelho Moniz tem confissão a fazer sobre o Big Brother Verão - Big Brother

A poucas horas da final, Maria Botelho Moniz tem confissão a fazer sobre o Big Brother Verão

18:06
Repórter no Parque dos Poetas: Veja como vai ser a grande final do Big Brother Verão - Big Brother
01:26

Repórter no Parque dos Poetas: Veja como vai ser a grande final do Big Brother Verão

17:21
Secret Story: Cristina Ferreira levanta a ponta do véu sobre os segredos da nova edição - Big Brother

Secret Story: Cristina Ferreira levanta a ponta do véu sobre os segredos da nova edição

15:57
«Não vou poder perguntar muita coisa....»: Cristina Ferreira partilha o mais 'difícil' de apresentar o Secret Story - Big Brother

«Não vou poder perguntar muita coisa....»: Cristina Ferreira partilha o mais 'difícil' de apresentar o Secret Story

15:10
Jéssica e Viriato nostálgicos a horas da final: «Aqui, dás valor...» - Big Brother
03:27

Jéssica e Viriato nostálgicos a horas da final: «Aqui, dás valor...»

15:02
«Eu sei o que é que fazia agora...»: Miranda faz a investida final em Afonso - Big Brother
01:39

«Eu sei o que é que fazia agora...»: Miranda faz a investida final em Afonso

14:40
Hora da confissão! CaLe revelam todas as partidas e travessuras que aprontaram aos colegas - Big Brother
03:25

Hora da confissão! CaLe revelam todas as partidas e travessuras que aprontaram aos colegas

14:27
A cara de pânico é real. Miranda grita aos céus planos com Afonso: «Vamos ser...» - Big Brother
01:04

A cara de pânico é real. Miranda grita aos céus planos com Afonso: «Vamos ser...»

14:25
«Vamos entrar assim na final!»: Concorrentes acordam nostálgicos, mas cheios de energia - Big Brother
01:27

«Vamos entrar assim na final!»: Concorrentes acordam nostálgicos, mas cheios de energia

14:09
«Não quero namorar contigo porque és gorda»: Jéssica revela episódio marcante - Big Brother
03:29

«Não quero namorar contigo porque és gorda»: Jéssica revela episódio marcante

14:05
Afonso reage ao 'estalo' de Miranda: «Foi com maldade, armas-te em parva» - Big Brother
02:00

Afonso reage ao 'estalo' de Miranda: «Foi com maldade, armas-te em parva»

14:00
Tensão alta! Miranda e Afonso acusam Viriato de ser «discípulo do Bruno» e o clima aquece - Big Brother
03:32

Tensão alta! Miranda e Afonso acusam Viriato de ser «discípulo do Bruno» e o clima aquece

13:45
Jéssica tirava Afonso da final e punha concorrente inesperado: «Foi para atacar a Miranda» - Big Brother
03:24

Jéssica tirava Afonso da final e punha concorrente inesperado: «Foi para atacar a Miranda»

13:40
«Desejo que ganhe noção»: Afonso e Miranda rasgam Viriato - Big Brother
03:49

«Desejo que ganhe noção»: Afonso e Miranda rasgam Viriato

13:34
Besties aliadas para 'desmarcarar' Afonso? O plano de Miranda e Jéssica dá falatório - Big Brother
03:00

Besties aliadas para 'desmarcarar' Afonso? O plano de Miranda e Jéssica dá falatório

13:24
Quem diria! Finalistas põem rivalidades de lado e mostram-se mais próximos do que nunca - Big Brother
01:34

Quem diria! Finalistas põem rivalidades de lado e mostram-se mais próximos do que nunca

13:04
De ir às lágrimas: Viriato simula a chegada de Miranda à grande final e o momento é hilariante - Big Brother
00:59

De ir às lágrimas: Viriato simula a chegada de Miranda à grande final e o momento é hilariante

Acompanhe ao minuto

A poucas horas da final, Maria Botelho Moniz tem confissão a fazer sobre o Big Brother Verão

  Big Brother
  • Há 50 min
A poucas horas da final, Maria Botelho Moniz tem confissão a fazer sobre o Big Brother Verão - Big Brother

Maria Botelho Moniz fez um balanço sincero sobre o "Big Brother Verão" e apontou a principal dificuldade que enfrentou durante a preparação do reality show da TVI.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Está a chegar ao fim a edição do Big Brother Verão e Maria Botelho Moniz não esconde o orgulho pelo desafio superado. A apresentadora das galas de domingo do reality show da TVI marcou presença no evento de apresentação da nova grelha da estação de Queluz de Baixo e, em conversa com os jornalistas, fez um balanço honesto desta experiência intensa.

«Fazia mais um ano de Big Brother, mas estou cansada. É um projeto muito, muito exigente. Acho que qualquer apresentador que já passou por um reality show pode confirmar isto. Mergulhei a 100%, daí estar tão cansada», começou por dizer, sublinhando o empenho total que dedicou ao formato.

Maria destacou ainda o impacto da experiência a nível profissional: «Foi exatamente o que imaginei. É uma máquina muito grande e desafiante. E é incrível, para quem gosta de televisão, ver como essa máquina é por dentro, como funciona, como as coisas são pensadas. Por vezes, quando se vê de fora, parece óbvio, mas não é assim tão óbvio. E é um orgulho ter feito parte desta equipa»

Com palavras de carinho para a equipa e para os espectadores, a comunicadora confessou sentir-se reconhecida: «Sou muito sortuda: senti que o público estava comigo desde que foi anunciado que seria eu a apresentar esta edição do Big Brother. E sinto que o público não me largou. Continuo a receber mensagens de carinho. Acho que o público ficou contente com o meu desempenho. Espero ter ficado à altura».

O apoio dos colegas de profissão também a tocou: «O público é o nosso patrão - se gosta, fico descansada. Por outro lado, ouvir profissionais de peso, que já passaram por aquele papel... O Cláudio [Ramos] disse-me palavras bonitas, a Cristina [Ferreira], o Manuel [Luís Goucha], a Júlia [Pinheiro]... São pessoas com carreiras incríveis e fico muito contente e orgulhosa».

No entanto, nem tudo foi fácil. A maior dificuldade, admitiu, foi conseguir desligar do universo do programa. «O que me consome mais é que eu ouvi as vozes deles [dos concorrentes] durante muitas horas e todos os dias. E isso suga um bocado a energia: em casa, tinha o televisor no TVI Reality; no carro, punha no telemóvel para ouvi-los; no supermercado, estava com os fones a ouvi-los... Ouvi-os o máximo de horas possível todos os dias. Acho que é o mais difícil: desligar do que se passa lá dentro e ter noção de que não estou a viver com eles», revelou Maria Botelho Moniz.

Maria Botelho Moniz sobre o Big Brother Verão: «Saio com sentimento de...»

Numa outra entrevista para o digital da TVI, Maria Botelho Moniz partilhou que este projeto foi um verdadeiro desafio pessoal e profissional, no qual aprendeu a confiar mais no seu trabalho, sabendo agora que é mais do que capaz de agarrar um projeto destes com toda a força, empenho e paixão.

Com o coração cheio, a apresentadora não escondeu a emoção ao refletir sobre os últimos meses: «Saio com sentimento de missão cumprida. Não me podia ter dedicado mais».

Maria levantou ainda o véu sobre a grande final, que se realiza já esta sexta-feira, 12 de setembro, no Parque dos Poetas, em Oeiras: «Estamos à espera de milhares de pessoas», revelou, prometendo uma noite emocionante e memorável.

Veja a entrevista completa:

O Big Brother Verão despede-se do público hoje, sexta-feira, dia 12 de setembro, com a grande final a realizar-se no Parque dos Poetas, em Oeiras.

ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07 
VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o se passa na casa mais vigiada do país!

Temas: Maria Botelho Moniz Big Brother Verão

